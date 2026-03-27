Si è svolto con ampia partecipazione di pubblico l’incontro “Percorsi di salute al femminile: mente, corpo e prevenzione”, promosso dal Comune dell’Aquila nell’ambito delle iniziative di “Marzo in Rosa”. L’evento, ospitato presso il Palazzetto dei Nobili, ha rappresentato un importante momento di confronto e sensibilizzazione sui temi della salute della donna, con particolare attenzione alla prevenzione, al benessere psicologico e alla consapevolezza del proprio corpo. L’iniziativa ha visto la partecipazione delle consigliere comunali Tiziana Del Beato e Maura Castellani, insieme a qualificate professioniste del settore sanitario e psicologico: Marica Mascio, dirigente medico presso la Chirurgia senologica, impegnata nella diagnosi e nel trattamento delle patologie della mammella; Loredana Cerrone, dirigente medico ginecologa e responsabile facente funzione del Consultorio familiare dell’area aquilana, attiva nella tutela della salute ginecologica e riproduttiva della donna; Cecilia Ciotti, dirigente psicologa presso il Consultorio familiare dell’area aquilana, impegnata nel supporto psicologico e nella promozione del benessere emotivo. Le loro relazioni hanno offerto contributi specialistici e spunti concreti, contribuendo a rafforzare il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadinanza.



“L’ampia partecipazione registrata testimonia quanto questi temi siano sentiti dalla comunità. Parlare di salute al femminile significa affrontare aspetti sanitari ma anche sociali e culturali, offrendo strumenti concreti per una maggiore attenzione al benessere quotidiano”, ha dichiarato la consigliera Tiziana Del Beato. “È fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni e professionisti per accompagnare le donne in percorsi di salute consapevoli. Eventi come questo contribuiscono a promuovere informazione corretta e accessibile, migliorando la qualità della vita delle cittadine”, ha concluso la consigliera Maura Castellani.



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