DA LANCIANO AL MONDO: LE CONQUISTE DI SAMYA

Da Lanciano al mondo: Samya Ilaria Di Donato conquista anche Madrid e vola verso Dallas tra i grandi nomi della spiritualità internazionale. Continua senza sosta il percorso internazionale della scrittrice lancianese Samya Ilaria Di Donato, ormai considerata una delle figure italiane più apprezzate nel panorama mondiale dedicato alla crescita personale, alla spiritualità e alla ricerca interiore. In attesa della partenza per Dallas, dove riceverà nuovi importanti riconoscimenti internazionali grazie alle nomination ottenute dal suo libro “Il piccolo libro del lasciar andare” nelle categorie crescita personale e spiritualità, l’autrice abruzzese ha recentemente conquistato anche Madrid, aggiungendo un ulteriore prestigioso tassello a una carriera sempre più proiettata oltre i confini nazionali.

Imprenditrice spirituale, studiosa del linguaggio dei colori e specializzata in cromopsicologia, Samya Ilaria Di Donato ha costruito negli anni un percorso unico e riconoscibile, capace di unire arte, benessere emotivo, spiritualità e divulgazione culturale. Con oltre 60 libri pubblicati e tradotti in 7 lingue, la scrittrice lancianese è oggi letta e seguita in diversi Paesi del mondo, diventando un autentico punto di riferimento internazionale nel settore della crescita personale.

Il 2026 si sta rivelando un anno straordinario per l’autrice. Dopo il prestigioso Premio alla Carriera ricevuto a Sanremo a soli 44 anni — riconoscimento che celebra il suo lungo e prolifico percorso artistico e letterario — è arrivata anche la consacrazione internazionale negli Stati Uniti.

A Los Angeles, infatti, il 7 giugno 2025 Samya Ilaria Di Donato è stata insignita dell’Industry Choice del “Visionary COVR of the Book World Award”, uno dei premi più autorevoli nel panorama editoriale internazionale dedicato alla spiritualità e alla trasformazione personale. Un riconoscimento che premia non solo il valore delle sue opere, ma soprattutto la capacità di parlare al cuore delle persone attraverso un linguaggio autentico, profondo e contemporaneo.

Ora gli occhi sono puntati su Dallas, nuova prestigiosa tappa di un percorso internazionale che continua a regalare soddisfazioni e che rende orgogliosa l’intera comunità abruzzese. Dalla città di Lanciano ai grandi palcoscenici culturali internazionali, Samya Ilaria Di Donato rappresenta oggi un esempio di talento, determinazione e visione creativa capace di portare il nome dell’Italia nel mondo attraverso la cultura, la spiritualità e la forza della parola.

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