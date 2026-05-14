L’ABRUZZO CONFERMA LE 16 BANDIERE BLU

Questa mattina a Roma sono state assegnate le bandiere blu da parte della FEE, Foundation for Environmental Education. Queste le località che hanno ottenuto il riconoscimento: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi, nel Teramano; Pescara; Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Torino di Sangro, Vasto e San Salvo, in provincia di Chieti; e dei laghi di Villalago e Scanno, in provincia dell’Aquila. Cè poi la Bandiera Blu per gli approdi, assegnata al porto turistico “Marina di Pescara”. Presenti i sindaci.

“Le 16 Bandiere Blu assegnate anche quest’anno all’Abruzzo rappresentano un risultato straordinario che conferma, ancora una volta, la qualità del nostro territorio, la bellezza delle nostre coste e il grande lavoro svolto quotidianamente da amministrazioni, operatori turistici, cittadini e imprese.” Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, commentando il riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education ai Comuni abruzzesi premiati nel 2026. “L’Abruzzo continua ad essere protagonista a livello nazionale grazie ad un modello che unisce tutela ambientale, sostenibilità, accoglienza e qualità dei servizi. Le Bandiere Blu non rappresentano soltanto un simbolo di eccellenza ambientale, ma sono anche uno straordinario strumento di promozione turistica e valorizzazione territoriale.”

“L’assegnazione all’Abruzzo di sedici Bandiere Blu rappresenta molto più di un semplice riconoscimento formale. E’ la certificazione della capacità di saper coniugare la tutela ambientale, i servizi di alta qualità e la capacità attrattiva delle nostre imprese balneari e turistiche. Un valore aggiunto per l’economia della nostra regione“. Così l’assessore regionale alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca “Un primato per la costa abruzzese con le sue ricadute positive su commercio, artigianato e servizi locali per una sinergia vincente tra la programmazione regionale, l’efficienza delle amministrazioni locali e la resilienza degli operatori del settore. Il miglior biglietto da visita per l’Abruzzo che si prepara alla nuova stagione estiva” aggiunge l’assessore Magnacca. “Il mio plauso va ai sindaci e agli imprenditori balneari che ogni giorno lavorano per mantenere standard elevatissimi con l’impegno del sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario. Come Assessorato alle Attività Produttive, il nostro impegno è trasformare questo prestigio in opportunità concrete di crescita occupazionale e sviluppo economico, rendendo l’Abruzzo una destinazione sempre più blu, moderna e competitiva” conclude l’assessore.

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