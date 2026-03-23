Nuburu Inc. (“NUBURU”), società operante nel settore Difesa e Sicurezza dual use, specializzata in tecnologie a energia diretta e sistemi software di difesa, ha annunciato oggi la firma di un accordo con Tekne S.p.A. (“TEKNE”) per acquisire il 70% della società subordinatamente all’autorizzazione prevista dalla normativa italiana sul Golden Power.

TEKNE, con sede operativa a Ortona (Chieti), è un operatore specializzato in ingegneria della difesa e nella progettazione, produzione e allestimento di veicoli industriali, speciali e militari. Grazie all’intervento di NUBURU, la società prevede di generare circa 50 milioni di euro di ricavi nel 2026 e 100 milioni nel 2027, riflettendo una forte crescita trainata da veicoli speciali dual use e programmi di guerra elettronica.

L’accordo tra NUBURU e TEKNE fa seguito a un piano di cooperazione strategica progressiva avviato nel 2025, frutto del confronto con gli stakeholder istituzionali, e finalizzato a strutturare un quadro coerente con le priorità strategiche della difesa italiana. Una volta completata, l’operazione consentirà a NUBURU di consolidare le attività di TEKNE e accelerare lo sviluppo di una piattaforma tecnologica integrata per la difesa e la sicurezza che combina sistemi non cinetici (laser), guerra elettronica e soluzioni software per la gestione dei rischi collegati alla resilienza operativa (tra cui la mitigazione dei rischi cyber).

L’intesa prevede quindi l’ottenimento da parte NUBURU, che detiene attualmente il 2,9% del capitale TEKNE tramite la propria controllata Nuburu Defense LLC, di una quota complessiva del 70% di TEKNE, subordinatamente all’autorizzazione prevista dalla normativa italiana sul Golden Power, la cui notifica da parte delle società è prevista nel mese di aprile.

Nel dettaglio, oltre a circa 3,5 milioni di euro in linee di finanziamento collegate al magazzino, NUBURU ha già fornito a TEKNE 13 milioni di euro a titolo di finanziamento soci che sarà convertito in capitale di TEKNE. Inoltre, alla firma del nuovo accordo e con l’obiettivo di dare continuità alla produzione di TEKNE e garantire i livelli occupazionali esistenti, NUBURU ha fornito ulteriori 3,692 milioni di euro a incremento del finanziamento soci esistente. L’accordo prevede che, all’ottenimento dell’autorizzazione di legge, i finanziamenti siano convertiti in capitale di TEKNE sulla base di una valutazione della stessa di 52 milioni di euro e NUBURU sottoscriva un ulteriore aumento di capitale di 13 milioni di euro, alla medesima valutazione della Società, venendo così a detenere una partecipazione pari al 57,1% del capitale sociale (fully diluted) oltre al 2,9% già detenuto. È previsto infine che NUBURU acquisirà un ulteriore 10% di TEKNE dagli attuali azionisti.

“Questo Accordo rappresenta una tappa cruciale per NUBURU e conferma il percorso strategico adottato dopo la revisione Golden Power iniziale”, ha dichiarato Alessandro Zamboni, Executive Chairmane Co-CEO di NUBURU.“Nell’ultimo anno abbiamo lavorato intensamente con consulenti specializzati per sviluppare un quadro industriale allineato agli interessi nazionali italiani, consentendo al contempo a NUBURU di costruire una solida piattaforma tecnologica per la difesa radicata nel Paese”.

“TEKNE è una società di ingegneria della difesa altamente qualificata con comprovata esperienza nella mobilità militare e nell’integrazione della guerra elettronica. La combinazione delle soluzioni di TEKNE con le tecnologie non cinetiche e le competenze nello sviluppo software di NUBURU crea un’offerta integrata d’avanguardia con significativo potenziale di crescita in Europa, nei mercati NATO e negli Stati Uniti”, ha aggiunto Dario Barisoni, CEO di NUBURU Defense LLC.

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