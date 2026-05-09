SAN GABRIELE: MILLE GIOVANI ALLA VEGLIA MARIANA

Si è conclusa con uno straordinario successo di partecipazione la nona edizione della Veglia Mariana Internazionale dei Giovani e della Festa Internazionale dei Giovani. Un migliaio di ragazze e ragazzi si sono ritrovati presso il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata per una giornata intensa di preghiera, festa e testimonianza.L’evento, promosso dalla Pastorale Giovanile diocesana, ha visto i giovani riflettere sul tema “I giovani in cammino verso Seoul” – “Vivere in pienezza”, ispirato dal magistero di Leone XIV. Il momento culminante della giornata è stata la recita del Rosario internazionale, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, affiancato dal Rettore del Santuario, padre Raffaele De Fulvio. Grazie ai collegamenti in diretta streaming, la preghiera ha unito il santuario abruzzese con i giovani di cinque metropoli mondiali: Seoul (Corea del Sud, futura sede della GMG 2027): Casa di Meditazione Passionisti; Cracovia (Polonia): Cardinal’s Chapel; Buenos Aires (Argentina): Colegio Inmaculada Concepción; Luanda (Angola): Santuário de S. José de Calumbo; Parigi (Francia): Notre Dame de Boulogne.

La giornata era iniziata già dal mattino con il convegno “Spettatori o protagonisti?” presso la Sala Staurós. Rappresentanti di numerose realtà ecclesiali giovanili — tra cui Agesci, Movimento dei Focolari, Comunione e Liberazione, Rinnovamento nello Spirito, Unitalsi, Azione Cattolica, Cammino Neocatecumenale, Gioventù Francescana, Centro Sportivo Italiano, Caritas diocesana, Centro Missionario diocesano e molte altre — hanno condiviso esperienze e percorsi di fede. Il piazzale del Santuario si è poi trasformato in un villaggio in festa, dove movimenti e associazioni hanno accolto i pellegrini con musica, canti e stand espositivi. Particolare emozione ha suscitato l’accoglienza della statua di Maria Santissima Annunziata proveniente da Giulianova. Nel suo saluto conclusivo, Monsignor Leuzzi ha lanciato un forte appello alle nuove generazioni: “Il mondo di oggi ha bisogno di voi, della vostra presenza per costruire la civiltà dell’amore. I vostri coetanei sono alla ricerca di Gesù risorto: con semplicità indicate loro la strada per incontrarLo. Preparatevi ad essere costruttori della Chiesa e della società nel nostro tempo, drammatico ma affascinante”. Il Vescovo ha inoltre ricordato il legame con Papa Leone XIV, che proprio ieri ha celebrato il primo anniversario del ministero petrino, esortando tutti a vivere “in pienezza” la gioia sperimentata durante la veglia. L’appuntamento ha confermato il Santuario di San Gabriele come cuore pulsante della spiritualità giovanile, rilanciando il cammino comune sotto la protezione di Maria, che “sarà sempre con voi”.

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