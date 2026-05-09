La Città di Martinsicuro si prepara a vivere un’estate 2026 ricca di appuntamenti dedicati a cittadini, turisti e famiglie, con un calendario che unirà spettacoli, musica, cultura, sport, tradizioni popolari ed eventi per tutte le età. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta nella mattinata di sabato 9 maggio presso l’hotel La Villa, nella frazione di Villa Rosa. Tra gli appuntamenti presentati spiccano i Giochi Nazionali Tiezzi di pattinaggio (11-12-13 giugno), la Festa della Bandiera Blu (8 luglio), la rievocazione storica “Segura Tempora” (17-18-19 luglio), la rassegna letteraria Neon (14 e 18 giugno, 13 e 22 luglio, i nomi degli autori che parteciperanno alla Rassegna verranno svelati il 14 maggio al Salone del Libro di Torino) il concerto di Cristina D’Avena (31 luglio), il concerto delle K-Pop (21 luglio), il Carnevale Estivo (1 agosto e 8 agosto), Viva Italia Dance. musica revival anni 90 (9 agosto), l’Olè El Toreador, storica corrida in salsa truentina (13 e 14 agosto), e il concerto di Ferragosto con il cantautore Ron. Ampio spazio sarà dedicato anche alla cultura con visite guidate teatralizzate e laboratori per bambini presso la Torre Carlo V. Da segnalare poi la prima edizione di MART’S (Martinsicuro musica, arte, turismo e spettacolo )e NOTTI D’ARGENTO” in “La Settima Arte” declinazioni tra cinema, musica e letteratura. Selezione, Proiezione e Premiazione di Opere Audiovisive Nazionali e Internazionali in concorso con dibattiti e ospiti d’eccezione. Novità assoluta poi il programma “L’estate che ti fa stare bene” che ha ricevuto il patrocinio di Sport e Salute e che sarà organizzato in collaborazione con l’associazione Operatori Turistici di Martinsicuro, le asd del territorio e la Pro Loco di Martinsicuro. Si tratta di un programma di 6 giorni alla settimana che permetterà a turisti e cittadini di iscriversi a tantissime attività: dal tennis, al basket, allo yoga, passando per il kite surf e la vela. Nei prossimi giorni verrà presentato il programma completo delle attività che si inserisce all’interno della Comunità Europea dello Sport 2026, prestigioso riconoscimento ottenuto dall’unione dei Comuni della Val Vibrata.

“Abbiamo costruito un cartellone capace di valorizzare l’identità turistica di Martinsicuro e Villa Rosa, offrendo eventi pensati per ogni fascia d’età e in grado di animare tutto il territorio per l’intera stagione estiva”, dichiara il consigliere con delega al Turismo Umberto Barcaroli. “L’obiettivo è quello di accogliere al meglio i visitatori e creare occasioni di aggregazione e promozione per le attività locali, puntando su qualità, intrattenimento e valorizzazione del nostro lungomare e delle nostre eccellenze”. Soddisfazione anche da parte della consigliera con delega alla Cultura Giuseppina Camaioni: “La cultura rappresenta un elemento importante del nostro programma estivo. La rievocazione storica “Segura Tempora” che quest’anno vedrà la collaborazione con il Comune di Colonnella, la rassegna Cultura e Tradizione (21-22-23 agosto), le visite teatralizzate e le attività presso la Torre Carlo V permetteranno di riscoprire la storia e le tradizioni del territorio, coinvolgendo cittadini e turisti in esperienze autentiche e partecipative”. La delegata alla Biblioteca Valentina Coccia sottolinea il valore delle iniziative culturali diffuse: “Abbiamo lavorato per creare momenti di incontro attraverso la lettura, la divulgazione e la promozione culturale. La rassegna letteraria Neon, giunta alla quarta edizione, avrà come tema ‘Storie che salvano il mondo’, storie di persone che sono fonte d’ispirazione per un mondo fatto di pace, solidarietà e fratellanza. Un tema legato allo slogan del Salone del Libro di Torino, ‘Il mondo salvato dai ragazzin’ di Elsa Morante. Gli appuntamenti dedicati ai libri, messi in calendario, rappresentano un’opportunità importante per avvicinare persone di tutte le età alla cultura e alla condivisione”. Grande attenzione, come detto, anche al benessere e alle attività sportive. “Lo sport sarà protagonista dell’estate con appuntamenti dedicati alla promozione del movimento e della salute”, afferma il delegato allo Sport Alessandro Casmirri. “Manifestazioni come i Giochi Nazionali Tiezzi e il progetto ‘L’estate che ti fa stare bene’ confermano la volontà dell’amministrazione di investire nello sport come strumento di inclusione, socialità e valorizzazione del territorio”. Fondamentale anche il coinvolgimento degli operatori turistici del territorio. “Il calendario estivo rappresenta un’opportunità strategica per tutto il comparto turistico e commerciale”, dichiara Simone Tommolini, presidente dell’Associazione Operatori Turistici Martinsicuro e Villa Rosa. “La collaborazione tra amministrazione, associazioni e operatori è fondamentale per offrire un’accoglienza sempre più qualificata e rendere Martinsicuro una meta attrattiva e dinamica durante tutta la stagione”.

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