AEROPORTO D’ABRUZZO: NASCE TUA4FLY

Dall’aereo al treno, dal bus alla filovia, con un solo obiettivo: rendere l’Aeroporto d’Abruzzo sempre più vicino, accessibile e connesso al cuore della mobilità regionale. Entro il mese di maggio 2026 partirà TUA4Fly, il nuovo servizio di collegamento diretto tra l’Aeroporto d’Abruzzo e il centro città di Pescara, organizzato da Tua inglobando l’accordo AirLink e costruito sugli orari reali dei voli in arrivo e in partenza. Non un semplice bus navetta, ma un sistema di raccordo intermodale pensato per collegare lo scalo con i principali nodi della mobilità urbana e regionale: stazione ferroviaria, terminal bus urbani ed extraurbani e linea filoviaria “La Verde” Pescara-Montesilvano. Il servizio sarà differenziato per ciascun giorno della settimana, con corse calibrate sull’operativo aeroportuale. In particolare, sono previste partenze dall’aeroporto circa 30 minuti dopo l’atterraggio dei voli e partenze dalla stazione ferroviaria tali da consentire l’arrivo in aeroporto almeno un’ora prima della partenza. La programmazione prevede collegamenti quotidiani sia nella direttrice Pescara centro città–Aeroporto d’Abruzzo sia nella direttrice inversa Aeroporto d’Abruzzo–Pescara centro città, con alcune corse una tantum già indicate nei quadri orari ufficiali.

Il biglietto costerà 3 euro, avrà validità 90 minuti e potrà essere utilizzato anche sulle altre linee urbane. Il titolo di viaggio sarà acquistabile a bordo senza sovrapprezzo con carta contactless, altrimenti tramite la nuova app TUA GO nella sezione titoli speciali, e anche attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia unitamente ad un biglietto ferroviario. TUA4Fly non è solo un servizio di trasporto: è anche un progetto di valorizzazione dell’Abruzzo. Gli autobus adibiti al trasporto saranno autobus dedicati che svolgeranno un servizio point to point senza fermate intermedie e con sedute più comode rispetto agli autobus tradizionali. Sono state previste diverse brandizzazioni degli autobus dedicate ad alcune località simbolo della regione, dalla costa alle aree montane, tra cui Pescara, Rocca Calascio e Civitella del Tronto.

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