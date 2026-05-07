L’AQUILA: GEMELLAGGIO TRA SCUOLE
Gli studenti aquilani si sono incontrati con quelli di Parma
Scambi culturali tra città Capitali Italiane della Cultura.
Questa mattina, presso la Sala Conferenze di Palazzo Margherita, l’Assessore al Turismo, ai Gemellaggi e alle Politiche Giovanili del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, ha accolto – su delega del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – le delegazioni dell’I.I.S. “Andrea Bafile” dell’Aquila e del Liceo Scientifico “Ulivi” di Parma, nell’ambito del progetto di gemellaggio scolastico “Alla scoperta delle Capitali Italiane della Cultura”. L’iniziativa, ideata dal Dipartimento di Disegno e Storia del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Leonardo” di Agrigento, nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle città insignite del titolo di Capitale Italiana della Cultura attraverso percorsi di collaborazione e scambio tra istituti scolastici delle diverse realtà coinvolte. Il Liceo “Leonardo” di Agrigento, promotore del progetto, non ha potuto partecipare all’incontro per motivi logistico-organizzativi. All’incontro hanno preso parte il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Andrea Bafile”, prof. Attilio D’Onofrio, accompagnato dal docente referente prof. Giulio Pacifico e da una rappresentanza degli studenti dell’istituto aquilano, oltre a una delegazione del Liceo Scientifico “Ulivi” di Parma composta da 37 studenti e studentesse e dai docenti Bianca Maria Bergonzi, Daniela Iapella e Gabriele Bono.
Nel corso della mattinata si sono susseguiti gli interventi istituzionali e i momenti di confronto dedicati al ruolo della cultura come strumento di crescita, coesione sociale e dialogo tra territori, in linea con gli obiettivi del progetto che punta a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale delle città italiane insignite del titolo di Capitale della Cultura. Particolarmente significativo il momento dello scambio degli omaggi istituzionali tra le città dell’Aquila e Parma. La delegazione del Liceo “Ulivi” ha infatti consegnato all’Assessore Ersilia Lancia, in rappresentanza del Sindaco dell’Aquila, un dono istituzionale inviato dal Sindaco di Parma Michele Guerra: il catalogo della mostra “Bernardo Bertolucci. Il Novecento”, progetto culturale dedicato al celebre film di Bertolucci e alla lettura del Novecento italiano attraverso il linguaggio cinematografico. A sua volta, l’Assessore Lancia ha consegnato alla delegazione parmense il Sigillo della Città dell’Aquila destinato al Sindaco Michele Guerra, oltre a una serie di omaggi istituzionali legati a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 e alla Perdonanza Celestiniana. “Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa creare relazioni, costruire dialogo tra territori e offrire ai giovani occasioni autentiche di crescita e confronto. L’Aquila, nel suo anno di Capitale Italiana della Cultura 2026, vuole essere una città aperta, capace di condividere esperienze, buone pratiche e percorsi educativi con altre realtà italiane. Ringrazio il Liceo ‘Andrea Bafile’, il Liceo ‘Ulivi’ di Parma e il Liceo ‘Leonardo’ di Agrigento per aver promosso un’iniziativa che mette al centro i ragazzi, il patrimonio culturale e il valore della collaborazione tra scuole e istituzioni”, ha dichiarato l’Assessore Ersilia Lancia.
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