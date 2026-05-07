L’AQUILA: GEMELLAGGIO TRA SCUOLE

Questa mattina, presso la Sala Conferenze di Palazzo Margherita, l’Assessore al Turismo, ai Gemellaggi e alle Politiche Giovanili del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, ha accolto – su delega del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – le delegazioni dell’I.I.S. “Andrea Bafile” dell’Aquila e del Liceo Scientifico “Ulivi” di Parma, nell’ambito del progetto di gemellaggio scolastico “Alla scoperta delle Capitali Italiane della Cultura”. L’iniziativa, ideata dal Dipartimento di Disegno e Storia del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Leonardo” di Agrigento, nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle città insignite del titolo di Capitale Italiana della Cultura attraverso percorsi di collaborazione e scambio tra istituti scolastici delle diverse realtà coinvolte. Il Liceo “Leonardo” di Agrigento, promotore del progetto, non ha potuto partecipare all’incontro per motivi logistico-organizzativi. All’incontro hanno preso parte il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Andrea Bafile”, prof. Attilio D’Onofrio, accompagnato dal docente referente prof. Giulio Pacifico e da una rappresentanza degli studenti dell’istituto aquilano, oltre a una delegazione del Liceo Scientifico “Ulivi” di Parma composta da 37 studenti e studentesse e dai docenti Bianca Maria Bergonzi, Daniela Iapella e Gabriele Bono.

Nel corso della mattinata si sono susseguiti gli interventi istituzionali e i momenti di confronto dedicati al ruolo della cultura come strumento di crescita, coesione sociale e dialogo tra territori, in linea con gli obiettivi del progetto che punta a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale delle città italiane insignite del titolo di Capitale della Cultura. Particolarmente significativo il momento dello scambio degli omaggi istituzionali tra le città dell’Aquila e Parma. La delegazione del Liceo “Ulivi” ha infatti consegnato all’Assessore Ersilia Lancia, in rappresentanza del Sindaco dell’Aquila, un dono istituzionale inviato dal Sindaco di Parma Michele Guerra: il catalogo della mostra “Bernardo Bertolucci. Il Novecento”, progetto culturale dedicato al celebre film di Bertolucci e alla lettura del Novecento italiano attraverso il linguaggio cinematografico. A sua volta, l’Assessore Lancia ha consegnato alla delegazione parmense il Sigillo della Città dell’Aquila destinato al Sindaco Michele Guerra, oltre a una serie di omaggi istituzionali legati a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 e alla Perdonanza Celestiniana. “Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa creare relazioni, costruire dialogo tra territori e offrire ai giovani occasioni autentiche di crescita e confronto. L’Aquila, nel suo anno di Capitale Italiana della Cultura 2026, vuole essere una città aperta, capace di condividere esperienze, buone pratiche e percorsi educativi con altre realtà italiane. Ringrazio il Liceo ‘Andrea Bafile’, il Liceo ‘Ulivi’ di Parma e il Liceo ‘Leonardo’ di Agrigento per aver promosso un’iniziativa che mette al centro i ragazzi, il patrimonio culturale e il valore della collaborazione tra scuole e istituzioni”, ha dichiarato l’Assessore Ersilia Lancia.

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