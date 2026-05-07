PESCARA: INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL SUDAFRICA

Si è svolto questa mattina presso la sede di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Pescara l’incontro istituzionale con la Delegazione della Free State Province (Repubblica del Sudafrica), un’importante occasione di dialogo tra istituzioni e sistema produttivo finalizzata a rafforzare le relazioni economiche, industriali e culturali tra i due territori. L’iniziativa, promossa e ospitata da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico su impulso di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, ha fatto emergere opportunità di cooperazione nei settori manifatturiero, agroalimentare, turismo, innovazione, logistica e sviluppo territoriale. Il Sudafrica ha ruolo strategico per il sistema produttivo italiano. Il Paese rappresenta il 48° mercato di destinazione dell’export italiano a livello globale e il primo mercato in Africa sub-sahariana, in un contesto caratterizzato dall’assenza di sanzioni commerciali e da un quadro di scambi stabile.

Nel 2024 l’export italiano verso il Sudafrica ha raggiunto circa 2,2 miliardi di euro, con una quota di mercato pari al 2,4%, mentre l’import si è attestato a circa 2,1 miliardi di euro, confermando un interscambio sostanzialmente equilibrato. Per l’Abruzzo, i dati più recenti evidenziano quasi 9 milioni di euro di export, con i primi tre settori costituiti da gomma e plastica, meccatronica e automotive. La sessione istituzionale si è aperta con i saluti di Alessandro Addari, vicepresidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico con delega all’internazionalizzazione e di MaQueen Letshoa-Mathae, premier della Free State Provincial Government e Nicoletta Verì, assessore salute e pari opportunità della Regione Abruzzo. Nel suo intervento, Alessandro Addari, anche membro del consiglio generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo e fondatore di Top Solutions – Team for Export, ha illustrato il sistema produttivo regionale e le opportunità di cooperazione internazionale: “Il confronto con la delegazione del Free State conferma quanto le relazioni economiche tra Abruzzo e Sudafrica siano già solide e allo stesso tempo ricche di potenzialità ancora da sviluppare. L’Abruzzo può offrire competenze industriali, qualità produttiva e filiere integrate, mentre il mercato sudafricano rappresenta un hub strategico per l’accesso all’intera area sub-sahariana. L’obiettivo è trasformare queste relazioni in partnership strutturate e durature, capaci di generare valore per i territori e per le imprese“, ha dichiarato Addari.

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