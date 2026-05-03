SLAVINA DISTRUGGE UN RIFUGIO SUL GRAN SASSO

A dare l’allarme il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, che sui social ieri aveva definito critica la situazione nella zona del rifugio. Il Rifugio del Monte si trova a quota circa 1.650 metri lungo il Sentiero Italia, nella vallata dominata dalla cima di Male Cupo. “Una ferita profonda per Fano Adriano e per tutta la nostra montagna” scrive il sindaco. “Il Rifugio del Monte non era soltanto un edificio: era un pezzo della storia di Fano Adriano. Costruito tra gli anni Sessanta e Settanta, nacque come rifugio per i pastori che, durante la transumanza, tornavano con le loro greggi e le loro armenti sulle nostre montagne. Nel tempo è diventato un punto di riferimento per escursionisti, appassionati e frequentatori della montagna. Si trova in un’area strategica, lungo un importante tracciato escursionistico, e proprio negli ultimi tempi stavamo valutando nuove possibilità di gestione, anche attraverso interlocuzioni con il CAI provinciale. Già la scorsa settimana, non conoscendo ancora la reale entità del danno, avevamo inserito la situazione nella ricognizione dei danni da neve attivata dalla Regione Abruzzo. Oggi, purtroppo, le immagini ci restituiscono la gravità dell’accaduto. Come Sindaco mi sono immediatamente attivato per portare la vicenda all’attenzione delle istituzioni competenti.“

Non appena si è diffusa la notizia il pensiero ha riportato tutti alla tragedia di Rigopiano, ed è stato un caso che al momento della slavina il rifugio fosse vuoto. L’auspicio del sindaco è ricostruire presto un rifugio “Lavoreremo perché da questa perdita possa nascere un nuovo progetto, capace di custodire la storia del Rifugio del Monte e di restituire alla comunità e alla montagna un luogo sicuro, utile e vivo.”

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