GIRO D’ABRUZZO: FEDRIZZI VINCE LA CRONOSCALATA

Sono state le pendenze a doppia cifra della salita di Casalincontrada a decidere il vincitore e il nuovo leader della classifica generale del Giro d’Abruzzo Juniores 2026. Il cambio al vertice ha avuto come protagonista principale Brandon Davide Fedrizzi (Borgo Molino Vigna Fiorita) capace di imporre il proprio ritmo sin dai primi metri di ascesa con punte superiori anche in alcuni tratti al 15%. Fedrizzi ha coperto il brevissimo tracciato con il miglior crono assoluto di 5’20″69. Col dodicesimo tempo di 5’40″25, il vincitore della tappa di Manoppello Alessandro Battistoni (Pool Cantù GB Team) ha speso molto nella strada tutta in salita fino all’arrivo e per un solo secondo ha mancato la chance di difendere la maglia azzurra di capoclassifica, ora passata sulle spalle del corridore di Bolzano. Già campione italiano su strada della categoria allievi, Fedrizzi è stato vincitore lo scorso 4 aprile della classica E3 Saxo Juniores in Belgio tra muri e pavé (prova di Coppa delle Nazioni), dove ha indossato la maglia azzurra della nazionale italiana. È stata una cronoscalata di marca Borgo Molino Vigna Fiorita, non solo con la vittoria di Fedrizzi ma anche con il secondo miglior tempo di scalata per il compagno di squadra Lorenzo Campagnolo (5’23″03). Terzo posto giornaliero di tappa per Michele Pio Cacchio (Team Guerrini Senaghese) a 8 secondi dal vincitore. Ai piedi del podio, il campione europeo di ciclocross e argento iridato 2026 Filippo Grigolini della Autozai Contri con 5’31″61.

A una tappa dalla fine, da disputare in territorio teramano con partenza da Tossicia alle 12:00 e arrivo a Colledara sulla distanza di 106 chilometri, Fedrizzi guida la generale con 1 secondo su Battistoni e 3 secondi su Campagnolo. A premiare il vincitore di tappa e i leader giornalieri delle classifiche sul palco premiazioni sono stati, per il Comune di Casalincontrada, il Sindaco Vincenzo Mammarella e il Vice Sindaco Gabriele Adriani; per la Federciclismo Abruzzo, il Presidente Mauro Marrone; l’ex professionista e storico organizzatore della Casalincontrada – Blockhaus Biagio D’Arcangelo. Ma il plauso più sincero va ai membri della Pro loco di Casalincontrada: il loro impegno è stato un valore aggiunto prezioso, affiancando con dedizione l’ormai rodata organizzazione in tandem Vomano Bike – Parmegiani Management.

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