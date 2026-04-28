SICUREZZA SUL LAVORO: A CHIETI CONVEGNO CISL

Si è tenuto a Chieti, presso l’Auditorium dell’Università degliStudi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il convegno dedicatoal tema della salute e sicurezza sul lavoro, promosso dalla CISLAbruzzo Molise, in collaborazione con l’ente formativo LAI Abruzzo(Lavoro Apprendimento Innovazione) e con l’Ordine Professionale dei Consulenti del Lavoro. L’iniziativasi inserisce all’interno di un più ampio percorso promosso dalla CISL insieme al sistema della formazione, con l’obiettivo di rafforzare il confronto tra istituzioni, parti sociali, mondo produttivo e professionisti su un tema di assoluta rilevanza sociale.La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta infatti una delle principali sfide del presente, alla luce di un fenomeno infortunistico e di malattie professionali che continua a destare forte preoccupazione anche a livello territoriale. Il convegno ha rappresentato un importante momento di approfondimento econdivisione sui temi della prevenzione, della vigilanza,dell’ispezione e dell’educazione, con un focus particolare sul rafforzamento della cultura della sicurezza e sulla necessità dicostruire un sistema sempre più integrato e partecipato. Per La CISL AbruzzoMolise “la prevenzione deve rappresentare una priorità assoluta: solo attraverso un dialogo costante e una collaborazione strutturata tra tutti gli attori coinvolti èpossibile invertire una tendenza che resta drammatica e costruire ambienti di lavoro più sicuri. È necessario individuare strategie sempre più efficaci per contrastare il fenomeno degli infortuni edelle malattie professionali, valorizzando strumenti operativi comeprotocolli condivisi e osservatori permanenti, il monitoraggiocontinuo dei dati, la promozione dei bandi per la sicurezza, la ricerca e l’innovazione, insieme a nuovi percorsi formativi”.

Dopoi saluti istituzionali e le introduzioni di Fabio Benintendi (CISL Abruzzo Molise) e Valentino Parlato (LAI Abruzzo), i lavori sono entrati nel vivo con due tavole rotonde. La prima tavola rotonda ha visto il confronto tra rappresentanti delleistituzioni e degli enti preposti alla sicurezza: Nicola Negri (INAIL Abruzzo), Giovanni De Paulis (INL),Tiziana Venditti (Ufficio Scolastico) e Camillo Odio (DipartimentoSalute della Regione Abruzzo). Nel corso del dibattito sono emerse con forza la necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, migliorare la raccolta e l’analisi dei dati sugli infortuni e sulle malattie professionali, e rendere sempre più efficaci le attività di prevenzione e controllo. A seguire, l’intervento dell’Assessore regionale Roberto Santangelo ha ribadito l’impegno della Regione Abruzzo nel sostenere politiche di formazione per la sicurezza, con particolare attenzione ai piani regionali della prevenzione e alle azioni mirate nei settori a maggiore rischio. La seconda tavola rotonda ha ampliato il confronto coinvolgendo il mondo della rappresentanza sindacale, delle professioni e delle imprese. Sono intervenuti Giovanni Notaro (CISL Abruzzo Molise), Nicola De Laurentis (Consulenti del Lavoro Abruzzo), Daniele Di Marzio(Confartigianato Abruzzo) e Luigi Di Giosaffatte(Confindustria Abruzzo). Dal dibattito è emersa la centralità della contrattazione, della bilateralità e della partecipazione attiva dei lavoratori e delle imprese come leve fondamentali per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le conclusioni sonostate affidate a Mattia Pirulli, Segretario Nazionale CISL.

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