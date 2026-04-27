LANCIANO: IL LIONS CLUB ED I CANI GUIDA

Una giornata di festa e di solidarietà al Parco delle Rose di Lanciano che, complice la bella giornata di sole, ha registrato la presenza di tanta gente interessata e incuriosita nei confronti di una manifestazione speciale, promossa e organizzata dal Lions Club di Lanciano con il patrocinio del Comune. “Due occhi per chi non vede”: il titolo dice già il significato e lo scopo di questa iniziativa che ha messo al centro l’aiuto e il sostegno a chi vive nel buio, nella condizione di non vedente ma può, con l’insostituibile vicinanza di un cane guida, recuperare capacità e pure il sorriso e vivere una vita normale. Come quella raccontata dalla presidente del Lions di Lanciano Marcella Rossi che ha voluto portare l’esempio di una donna non vedente che grazie al suo cane non solo ha ritrovato la forza, l’autonomia dei gesti quotidiani, ma anche un lavoro. “Una donna che ha trovato pure l’amore, si è sposata ed è diventata madre. A chi non vede sono preclusi anche i gesti più semplici e un cane addestrato per essere la guida e quindi la vista diventa una presenza fondamentale – ha sottolineato la presidente – . Con questa consapevolezza e con lo spirito solidale dei Lions abbiamo scelto questo progetto con cani guida arrivati con i loro istruttori dal centro addestramento di Limbiate, i quali hanno mostrato le caratteristiche di questi straordinari amici dell’uomo attraverso un breve percorso realizzato proprio per spiegare il ruolo dei cani guida e come si diventa tali. Abbiamo voluto sensibilizzare – ha aggiunto Marcella Rossi – la comunità e il territorio su un tema importante anche con attività di prevenzione dirette a salvaguardare la vista e a promuovere la donazione di cani guida per non vedenti. Sono stati allestiti stand per screening gratuiti per la vista, l’ambliopia e per il diabete, nonché per la raccolta di occhiali usati”. E considerando le file davanti a questi presidi si può senz’altro dire che la scelta si è rivelata efficace ed apprezzata.

La manifestazione si è aperta con il saluto e l’intervento di Nicola Scaricaciottoli, questa volta non in veste di presidente della Sasi ma di Cerimoniere del Lions Club di Lanciano, che ha rimarcato gli obiettivi del progetto ricordando anche il ruolo e i principi ispiratori del sodalizio, ha ringraziato i presenti e dato il via alla mattinata. Grande attenzione e applausi al percorso compiuto dai cani sotto la guida degli istruttori che hanno spiegato i vari passaggi e come si diventa una cane guida. “ A fine ottobre 2025 erano stati consegnati gratuitamente 2.340 cani guida – hanno detto – in tutta Italia, ma la lista di attesa è lunga e ogni anno sempre più persone non vedenti aspettano il loro angelo a quattro zampe”. Chi non ricorda “Blanca”, fiction di successo con la protagonista non vedente ma dalla vita piena e completa, addirittura consulente della polizia con straordinari risultati grazie al suo fedelissimo cane guida. E’ un legame forte e profondo quello che si stabilisce tra chi vede attraverso gli occhi ma anche l’affetto del suo cane.

Alla manifestazione hanno preso parte il Governatore Stefano Maggiani,il presidente del Club Vasto Host Michele Lalla, il coordinatore Gst Francesco d’Adamio, il vice presidente del Lions Club Termoli Tufernus il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e gli assessori Graziella Di Campli e Tonia Paolucci. “A tutti e ai soci che hanno fattivamente collaborato per la riuscita del’evento va il mio sentito ringraziamento”, ha concluso la presidente Marcella Rossi.

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