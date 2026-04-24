STRAGE DI LUPI: AVS CHIEDE INTERVENTO REGIONE

“L’aggravarsi della strage di lupi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con il bilancio drammatico di 18 esemplari uccisi, richiede una presa di posizione immediata del Consiglio Regionale”. Lo dichiara il consigliere regionale Alessio Monaco, Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). ​“Siamo di fronte a una situazione d’emergenza che colpisce il cuore del nostro patrimonio naturale. Per questo motivo – afferma Monaco – ho richiesto ufficialmente la convocazione urgente della Commissione Ambiente affinché se ne discuta già nella prossima seduta. È fondamentale che la politica regionale affronti subito l’argomento per analizzare quanto sta accadendo nelle zone di Pescasseroli, Bisegna e Barrea e per coordinare una rispostaistituzionale compatta.”

​Il capogruppo di AVS sottolinea come questo passaggio debba prevedere un confronto diretto con i responsabili dell’Ente: “Contestualmente alla discussione in Commissione, chiediamo l’audizione urgente dei vertici del Parco, nelle figure del Presidente e del Direttore Generale oltre che dell’Assessore competente e dei tecnici della Regione. È necessario che i referenti tecnici e politici riferiscano in aula per capire come si stia gestendo questa crisi e quali misure di contrasto al veleno siano state attivate.”

​“Non possiamo restare a guardare mentre il territorio restituisce le carcasse di animali simbolo della nostra terra, vittime di un odio ingiustificato e di pratiche illegali. La Regione Abruzzo deve dimostrare con i fatti di essere dalla parte della tutela e della legalità, sostenendo attivamente chi protegge la nostra biodiversità”, conclude Monaco.

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