I BORGHI PIU’ BELLI ABRUZZO E MOLISE: IMPORTANTI RICONOSCIMENTI
L'annuncio in conferenza stampa del presidente Antonio Di Marco
Quattro Borghi si sono distinti in diverse manifestazioni
Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il Presidente dell’Associazione interregionale “I Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise”, Antonio Di Marco, ha illustrato i risultati raggiunti insieme a Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni e coordinatore del Comitato legislativo interregionale, Domenico Taglieri, sindaco del Comune di Bugnara, Melissa Galli, assessore del Comune di Campli, e Fernando Gatta, sindaco di Villalago. Aprile si conferma un mese significativo per i borghi delle due regioni. Villalago si è classificato all’undicesimo posto nel concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”, nell’ambito della trasmissione “Il Kilimangiaro” condotta da Camila Raznovich, un risultato che valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, dalle Gole del Sagittario ai mulini storici. Un piazzamento che rafforza la visibilità del borgo a livello nazionale e contribuisce a consolidarne l’attrattività turistica. Riconoscimenti anche nella seconda edizione del Premio “Livio Scattolini”: Bugnara ha ottenuto il terzo posto nella sezione “Borgo innovativo”, mentre Anversa degli Abruzzi e Campli si sono classificate rispettivamente al secondo e terzo posto nella sezione “Borgo verde”. I risultati premiano progetti orientati alla sostenibilità, alla tutela del paesaggio e alla valorizzazione delle identità locali, confermando una progettualità sempre più strutturata e condivisa tra i territori.
Si tratta di esiti che riflettono un lavoro costante di coordinamento e di rete, capace di mettere a sistema esperienze e buone pratiche. In questa direzione si inserisce anche il recente aggiornamento dello statuto interregionale, con una nuova organizzazione articolata in un comitato direttivo e in un comitato legislativo, pensata per rendere più efficace l’azione dei gruppi tematici e rafforzare la capacità operativa dell’Associazione. «Questi traguardi – sottolinea il Presidente Di Marco – insieme al percorso di riorganizzazione confermano la crescita dell’Associazione e il valore della collaborazione tra territori». Soddisfazione condivisa dai sindaci e dai rappresentanti istituzionali, che ribadiscono l’impegno a proseguire nel percorso di valorizzazione fondato su identità e progettualità condivisa.
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