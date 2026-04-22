I BORGHI PIU’ BELLI ABRUZZO E MOLISE: IMPORTANTI RICONOSCIMENTI

Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il Presidente dell’Associazione interregionale “I Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise”, Antonio Di Marco, ha illustrato i risultati raggiunti insieme a Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni e coordinatore del Comitato legislativo interregionale, Domenico Taglieri, sindaco del Comune di Bugnara, Melissa Galli, assessore del Comune di Campli, e Fernando Gatta, sindaco di Villalago. Aprile si conferma un mese significativo per i borghi delle due regioni. Villalago si è classificato all’undicesimo posto nel concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”, nell’ambito della trasmissione “Il Kilimangiaro” condotta da Camila Raznovich, un risultato che valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, dalle Gole del Sagittario ai mulini storici. Un piazzamento che rafforza la visibilità del borgo a livello nazionale e contribuisce a consolidarne l’attrattività turistica. Riconoscimenti anche nella seconda edizione del Premio “Livio Scattolini”: Bugnara ha ottenuto il terzo posto nella sezione “Borgo innovativo”, mentre Anversa degli Abruzzi e Campli si sono classificate rispettivamente al secondo e terzo posto nella sezione “Borgo verde”. I risultati premiano progetti orientati alla sostenibilità, alla tutela del paesaggio e alla valorizzazione delle identità locali, confermando una progettualità sempre più strutturata e condivisa tra i territori.

Si tratta di esiti che riflettono un lavoro costante di coordinamento e di rete, capace di mettere a sistema esperienze e buone pratiche. In questa direzione si inserisce anche il recente aggiornamento dello statuto interregionale, con una nuova organizzazione articolata in un comitato direttivo e in un comitato legislativo, pensata per rendere più efficace l’azione dei gruppi tematici e rafforzare la capacità operativa dell’Associazione. «Questi traguardi – sottolinea il Presidente Di Marco – insieme al percorso di riorganizzazione confermano la crescita dell’Associazione e il valore della collaborazione tra territori». Soddisfazione condivisa dai sindaci e dai rappresentanti istituzionali, che ribadiscono l’impegno a proseguire nel percorso di valorizzazione fondato su identità e progettualità condivisa.

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