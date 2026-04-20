VASTO: OMICIDIO DI ANDREA SCIORILLI, ARRESTATO IL PADRE

Un giovane di 21 anni ucciso a colpi di ascia. Un padre disperato, prostato. Una famiglia distrutta. Una dramma, tanto dolore. Una brutta storia. Andrea Sciorilli, 21 anni, è stato ucciso ieri, domenica, a Vasto presumibilmente da suo padre, Antonio. Alla base dissapori famigliari, “un omicidio che nasce all’interno di un contesto famigliare abbastanza travagliato” ha detto il Procuratore della Repubblica di Vasto, Domenico Angelo Raffaele Seccia. Andrea sarebbe stato ucciso nell’abitazione con 3 colpi di ascia, questa l’arma utilizzata, e poi portato nel garage dove il suo corpo è stato ritrovato ieri pomeriggio. Sarebbe stato un testimone oculare, che aveva visto il presunto autore dell’omicidio che “stava trafficando con la salma nel garage”, ad avvisare i carabinieri.

Antonio Sciorilli , 52 anni, è in arresto, è stato sentito per molte ore e poi è crollato ed ha confessato l’omicidio del figlio Andrea. “Allo stato investigativo attuale la produzione dell’evento delittuoso e’ avvenuta nell’ambito domiciliare” ha detto il Procuratore, molto probabilmente ci sarebbe stata una lite nata per motivi legati alle preoccupazioni del padre affinché il figlio avesse un lavoro sicuro. Nel 2024 a carico della vittima era stata attivato un codice rosso per reati di violenza domestica a seguito della denuncia presentata dal padre dalla sorella ma poi la denuncia fu ritirata. La Procura di Vasto, che coordina le indagini, ha disposto l’autopsia sul ragazzo, fissata per mercoledì e affidata ai medici legali Pietro Falco e Riccardo Di Tanna. Il tragico episodio ha sconvolto tutti. Ecco la nota della Asl dove lavora Antonio Sciorilli come dirigente. “Dolore e sconcerto: questi i sentimenti che pervadono stamattina la nostra Azienda tutta, in un lunedì cupo, carico di angoscia per una tragedia che ci colpisce lasciandoci senza parole. Per la gravità dell’accaduto e per il coinvolgimento di un nostro dirigente la cui competenza professionale è riconosciuta e apprezzata. Antonio Sciorilli è un giurista che ha dato sempre un contributo importante alle questioni amministrative complesse, e sotto il profilo umano ha mantenuto una condotta impeccabile, improntata al rispetto. A questa famiglia così duramente provata va la vicinanza di tutta la Asl, e a nome della Direzione e dei dipendenti esprimo i sentimenti di partecipazione accorata e sincera a un evento drammatico che travolge tante vite.”

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