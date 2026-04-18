L’AQUILA: RIAPERTO IL SAN FILIPPO TEATRO DELLA CANZONE “DOMANI”

A 17 anni dal sisma, riapre il Teatro San Filippo, un presidio culturale di grande pregio architettonico, un luogo del cuore per tutti gli aquilani. L’evento di inaugurazione – che si è tenuto alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il direttore Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, Alessandro Tortorella, gli artisti Caterina Caselli, Giuliano Sangiorgi e Lorenzo “Jovanotti”, in collegamento da remoto – è un momento centrale del programma dell’Aquila Capitale della Cultura. L’ex chiesa, il cui restauro è stato curato dalla Soprintendenza territoriale e dal Comune dell’Aquila, grazie anche al sostegno degli Artisti uniti per l’Abruzzo, è di proprietà del Fondo Edifici di Culto (Fec) del ministero dell’Interno, e verrà gestito dal Comune per i prossimi sei anni. La giornata ha preso il via alle ore 10 con una presentazione alla stampa alla presenza del ministro della Cultura Giuli, il sindaco Biondi, Tortorella, Caselli, Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, e in collegamento Lorenzo “Jovanotti”. Nel corso del dibattito, dedicato al restauro e alle prospettive future del teatro, è stato ricordato il valore della riapertura del San Filippo – in attesa della riconsegna del Teatro comunale prevista entro l’anno – per la comunità cittadina e la genesi dell’operazione di solidarietà che nel 2009 vide protagonisti Sugar Music e Macù Edizioni Musicali, ovvero Caterina Caselli e Mauro Pagani, con Giuliano Sangiorgi e Lorenzo “Jovanotti”, per l’incisione di “Domani” da parte di 56 tra i maggiori artisti della scena musicale italiana e i cui proventi hanno contribuito in maniera consistente al recupero del bene.

Al termine della presentazione, Giuliano Sangiorgi ha eseguito dal pianoforte sul palco alcune strofe di “Domani”. Alle 11 il teatro ha spalancato le sue porte su una Piazza San Filippo molto partecipata per il taglio del nastro ufficiale. L’occasione ha visto di nuovo Sangiorgi protagonista, il frontman dei Negramaro ha intonato “Domani” con gli aquilani intervenuti. Il Teatro è poi rimasto aperto per una sessione di visite straordinarie, consentendo alla cittadinanza di riscoprire il valore storico e architettonico del capolavoro barocco. Nel pomeriggio è iniziato CostellAzioni, il festival che intende dare centralità all’intero territorio comunale, trasformandolo in un palcoscenico condiviso: il cartellone prevede, infatti, un fitto programma di iniziative che toccheranno 27 tra frazioni e quartieri, oltre a due ulteriori grandi eventi nel cuore della città. Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione delle periferie, del cui bando il Comune dell’Aquila è risultato vincitore, mette in connessione arti performative, musica, sport e natura.

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