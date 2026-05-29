FARINDOLA: CITTADINANZA ONORARIA PER IL QUESTORE SOLIMENE

Il Sindaco di Farindola, Labricciosa Luca, unitamente all’Amministrazione comunale, ha consegnato il riconoscimento nel corso della cerimonia svoltasi questa mattina presso il Polo Didattico del Pecorino. La proposta, avanzata dal Sindaco e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, nasce dal sentimento di stima e gratitudine nei confronti del Questore Carlo Solimene per l’attenzione e l’impegno costantemente rivolti al territorio provinciale e alle realtà delle aree interne come il Comune di Farindola.

Nel ringraziare il Sindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità per l’onorificenza ricevuta, il Questore ha espresso sincera gratitudine per il prestigioso riconoscimento conferitogli, evidenziando il forte legame istituzionale e umano con il territorio.

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