AMMINISTRATIVE: IL COMMENTO DI FRATELLI D’ITALIA

“Le elezioni amministrative appena conclusesi restituiscono un quadro politico molto chiaro in Abruzzo: Fratelli d’Italia e il centrodestra aumentano il loro radicamento sul territorio, affermandosi nella stragrande maggioranza dei comuni abruzzesi. La netta riconferma a Guardiagrele, la nettissima vittoria con oltre il 78% dei consensi del sindaco Settimio Santilli a Celano, la vittoria a Montorio al Vomano con percentuali altissime, così come l’affermazione del sindaco Angelo Caruso per il suo terzo mandato a Castel di Sangro, anche lui con il 78%, la vittoria a Isola del Gran Sasso d’Italia, la riconferma a Magliano dei Marsi del sindaco Pasqualino Di Cristofano e la vittoria a Pescina di Luigi Sorricone, nonostante il derby interno con Mirko Zauri, sono soltanto alcuni dei risultati più significativi di questa tornata elettorale nei comuni più popolosi. La lista degli ottimi risultati va però ben oltre e dimostra come il buon governo degli amministratori di Fratelli d’Italia e del centrodestra, insieme ai risultati conseguiti dal governo regionale guidato da Marco Marsilio e dal governo guidato da Giorgia Meloni, stiano dando i propri frutti. Vogliamo rivolgere i nostri complimenti anche ai tanti nuovi sindaci espressione di Fratelli d’Italia quali: Carlo Dante a Ocre, Andrea Di Biase a Fontecchio, Lucio Mariannacci a Villa Sant’Angelo, che si aggiungono alla riconferma a Castel Castagna del sindaco Rosanna De Antoniis.” Lo affermano, in una nota congiunta, i parlamentari di Fratelli d’ Italia, Etel Sigismondi, Guido Liris, Guerino Testa.

“Al contrario, il centrosinistra, che puntava a dare una spallata al governo regionale, rimane a bocca asciutta sia nei piccoli comuni sia nei grandi centri, dove arrivano risultati particolarmente amari. Emblematico il caso di Avezzano, dove la coalizione del Campo largo non raggiunge il 10% e i partiti del PD, M5S e AVS insieme non arrivano al 6%. Ringraziamo il nostro candidato Alessio Cesareo, che ha scelto di impegnarsi in una sfida certamente difficile e che ha evidenziato la coerenza di Fratelli d’Italia, forza di opposizione all’amministrazione uscente in questi anni. Siamo certi che Alessio Cesareo, insieme ai dirigenti del partito che ringraziamo per l’impegno profuso, saprà costruire nei prossimi anni una nuova proposta amministrativa per la città. Anche a Chieti, dove alla vigilia del voto il centrosinistra aveva preannunciato un’affermazione al primo turno del proprio candidato, l’on. Giovanni Legnini, il risultato è stato ben diverso da quanto auspicato e fra due settimane si tornerà al ballottaggio. Il nostro candidato sindaco Cristiano Sicari ha condotto una straordinaria campagna tra i cittadini, affrontando le criticità di Chieti e mettendo a disposizione la sua credibilità, la sua professionalità e il suo profondo senso di appartenenza alla città . – continua la nota dei parlamentari –Per il ballottaggio si apre ora una nuova partita, ampiamente aperta. La città di Chieti ha già dimostrato, cinque anni fa, come il risultato del primo turno possa essere completamente ribaltato al ballottaggio: l’attuale sindaco Ferrara, infatti, partì dal 21,5% per poi vincere al secondo turno. Esistono, dunque, tutte le condizioni per dare alla città una nuova guida con l’elezione di Cristiano Sicari a sindaco, ampliando la coalizione a tutte le forze politiche e civiche che si riconoscono nei valori del centrodestra e nella volontà di offrire a Chieti un’amministrazione autenticamente espressione delle migliori energie cittadine, anziché candidature calate dall’alto e distanti dall’identità della città. Rivolgiamo infine un sentito ringraziamento a tutti i candidati di Fratelli d’Italia, ai dirigenti e ai militanti che hanno lavorato in queste settimane alla costruzione delle liste e della campagna elettorale. A tutti i sindaci e consiglieri comunali eletti auguriamo buon lavoro“.

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