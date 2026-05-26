D’AMARIO “FORZA ITALIA PROTAGONISTA IN PROVINCIA DI CHIETI”

“Il risultato delle ultime elezioni amministrative in provincia di Chieti conferma in maniera chiara e netta la centralità di Forza Italia all’interno del centrodestra e il grande lavoro politico e amministrativo che il nostro partito sta portando avanti sui territori” dichiara Daniele D’Amario, coordinatore provinciale di Forza Italia. “A Chieti sarà ballottaggio. Chi, forse troppo presto, pensava di aver già vinto è rimasto inevitabilmente deluso. Il dato politico più importante è rappresentato da Forza Italia, che si afferma ampiamente come primo partito della città. Un risultato straordinario che certifica il radicamento, la credibilità e la forza di una classe dirigente seria, presente e competente, capace di interpretare le esigenze dei cittadini e di costruire un progetto politico concreto per il futuro di Chieti. A Guardiagrele arriva inoltre la riconferma del sindaco forzista Donatello Di Prinzio, segnale evidente della fiducia che i cittadini continuano a riporre in una buona amministrazione fatta di equilibrio, presenza e capacità di governo. Così come a Guilmi viene confermato sindaco Carlo Racciatti, a testimonianza di un consenso che nasce dal lavoro quotidiano e dal rapporto autentico con il territorio.“

“Nel complesso, il voto delle amministrative consegna un messaggio politico preciso: Forza Italia si dimostra ancora una volta la forza trainante del centrodestra in provincia di Chieti, il punto di riferimento moderato e responsabile capace di aggregare consenso, costruire stabilità e offrire una visione credibile di governo per le comunità locali. Continueremo a lavorare con determinazione, umiltà e presenza costante sui territori, forti della fiducia che migliaia di cittadini hanno voluto accordarci.” conclude D’Amario. (nella foto Daniele D’Amario con Donatello Di Prinzio a Guardiagrele)

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