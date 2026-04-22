Ci sarà la musica, ci sarà l’ironia, ma anche la poesia e le riflessioni. Due serate particolari organizzate dall’Associazione ALEAM, Associazioni Lancianese Emigranti Abruzzesi nel Mondo con il patrocino del al Comune di Lanciano, il 12 e 13 maggio al Teatro Fenaroli. Il 12 maggio protagonista sarà il poeta guardiese Modesto della Porta con “Serenata all’Abruzzo” che riprende il titolo della sua poesia più famosa “Serenate a mamme”. La seconda serata sarà dedicata a Ornella Vanoni scomparsa di recente, voce unica della musica italiana “Una storia senza fine..” Molti gli artisti coinvolti nelle due serate: Alfredo Scogna che si occupa anche della direzione artistica dell’evento, Michele Pecora, Le Cantrici di Maja con il Maestro Gianni Golini. Germano D’Aurelio in arte N’DUCCIO. Adalgisa Camerano, Alessandro Cavallucci, Mario Pupillo, Gino Bucci: L’Abruzzese Fuori Sede, Fabio di Cocco, Gioia Salvatore e tutti i musicisti che accompagneranno le due serate a partire da Vincenzo De Ritis.

Per questo evento è prevista la vendita con il biglietto elettronico del circuito CIAOTICKETS.COM e si potrà mostrare il biglietto all’ingresso direttamente dal cellulare, o stamparlo con la stampante di casa. Non sarà necessaria alcuna spedizione con corriere espresso. Questo evento può essere acquistato anche con Carta della Cultura Giovani, Carta del merito e Carta del Docente.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA