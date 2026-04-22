Arriva a Torino di Sangro il primo asilo nido. Da settembre aprirà “Il borgo dei folletti” che potrà accogliere per ora fino a 25 bambini da 3 a 36 mesi. Sarà gestito dalla cooperativa L’Ancora Sociale. “È un evento storico per la nostra amministrazione. Garantire alle famiglie un servizio che prima non esisteva significa dire ai giovani: restate qui, perché qui potete costruire il vostro futuro.” ha detto il sindaco Nino Di Fonso. I locali utilizzati si trovano in Borgata Marina ed in passato ospitavano una scuola. “E’ una struttura caratterizzata da ecosostenibilità e sicurezza. I bambini troveranno un ambiente accogliente. Offrire un nido d’infanzia significa anche dare un aiuto concreto alle donne e ai genitori che lavorano. Inoltre la cooperativa l’Ancora Sociale, con la quale già collaboriamo, ci dà la garanzia di operatori qualificati ed attenti ai più piccoli. “

E’ stato pubblicato on line sul sito del comune l’avviso pubblico per presentare la domanda per l’asilo nido comunale e sarà possibile farlo fino al 31 maggio. Ci saranno 3 sezioni: Sezione per lattanti da 3 a 12 mesi; Sezione per semidivezzi da 12 a 24 mesi; Sezione per divezzi da 24 a 36 mesi. Possono essere accolte le domande dei cittadini non residenti a condizione che siano state prima interamente soddisfatte le domande di quelli residenti nel Comune di Torino di Sangro. “Non vediamo l’ora di riempire le aule con le voci dei bimbi ed i loro schiamazzi festosi” ha continuato Di Fonso definendo l’opera come il “fiore all’occhiello” di un mandato dedicato alla rinascita del territorio.

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