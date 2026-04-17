L’ABRUZZO NEL CUORE DEL GIAPPONE

“Lo scorso ottobre ho visitato per la prima volta l’Abruzzo ed il fascino di questa regione ha superato ogni aspettativa. Paesaggi montani spettacolari che ricordano le Dolomiti ad un’ora e mezza circa da Roma. Cibo di una bontà impressionante generato dalle montagne e dalla terra fertile. Per non parlare del paesaggio adriatico con le sue strutture tradizionali, i Trabocchi, che mi hanno lasciato un ricordo speciale“. Con questa parole Shunichi Fukazawa, responsabile Italia della JTB, il più grande tour operator asiatico in Europa, ha aperto oggi, 17 aprile 2026, un seminario a Tokyo, organizzato dalla Camera di commercio Chieti Pescara in collaborazione con la Camera di commercio del Gran Sasso di Italia e la Regione Abruzzo, con il supporto operativo di Agenzia di sviluppo. Con i suoi numeri da capogiro, circa venti milioni di turisti asiatici in Europa ogni anno, a marzo 2025 la Jtb incontra, nel suo building di Tokyo, grazie ai solidi rapporti con la Camera italiana della metropoli nipponica, la Camera di commercio Chieti Pescara e la Regione Abruzzo. Conosce l’Abruzzo e ne resta folgorato a tal punto da venire a scoprirlo di persona, su invito del presidente Gennaro Strever, in un educational tour, ad ottobre 2025.

A questi due appuntamenti ne ha fatto seguito un terzo, quello appunto di questi giorni, a testimonianza di un interesse concreto in grado di generare sviluppo per il territorio. Il seminario che si è aperto con i saluti dei due presidenti Gennaro Strever ed Antonella Ballone, è proseguito con una ricca ed articolata presentazione da parte dei funzionari della Regione Cinzia Liberatore e Sante Cellucci e di Valentina Bertazzi della Camera di commercio del Gran Sasso di Italia. Le conclusioni del seminario sono state invece affidate a Tosca Chersich, dirigente Promozione della Camera di commercio Chieti Pescara che ha lasciato il segno: il cuore della Presentosa, in un apposito omaggio consegnato ai vertici del JTB, che diventa simbolo ed espressione dell’Abruzzo, cuore di Italia, cuore di tradizioni e cibo autentico, cuore del nuovo lusso, dove lusso significa contatto con la natura, emozioni e silenzio. All’incontro ha anche partecipato Fabio Bilotti country manager Italy in Giappone che ha sottolineato la crescita esponenziale che i giapponesi stanno mostrando verso l’Italia. L’Abruzzo ha registrato un trend turistico estremamente positivo da gennaio a dicembre 2025. Gli arrivi totali hanno raggiunto 2.134.889 con un incremento del 17,9% rispetto al 2024, mentre i pernottamenti totali sono saliti a 8.847.809, segnando una crescita significativa del 23,29%. Anche il turismo giapponese è in aumento, registrando un incremento del 116% negli arrivi e del 68% nei pernottamenti dal 2022 al 2025. Dopo avere toccato Tokyo, la delegazione farà tappa lunedì 20 aprile ad Hong Kong con un seminario turistico presso la propria Camera di commercio italiana e parteciperà all’apertura dell’edizione 2026 di Phenomena Hong Kong, organizzata da Ice, ed a cui partecipano sei eccellenze della moda abruzzese.

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