PREMIO AGAPE A L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

Conferito Sabato 23 maggio 2026, nella splendida cornice del Palazzetto dei Nobili, sito nella suggestiva Piazza Santa Margherita, a conclusione del 4° CONGRESSO INTERNAZIONALE AGAPE ACCADEMIA CAFFÈ LETTERARI D’ITALIA E D’EUROPA LETTERATURA ARTI PSICOANALISI E SOCIETÀ intitolato al Prof. Mario Pazzaglia (di cui ricordiamo l’Antologia della Letteratura Italiana, riferimento per intere generazioni), il prestigioso PREMIO AGAPE, con i Premi Speciali AGAPE 2026, al noto attore GIUSEPPE PAMBIERI, che è stato molto applaudito dall’uditorio molto affollato ed alla memoria a MARIA RITA PARSI, riconoscimento che MARIA RITA aveva accolto con entusiasmo e che avrebbe dovuto ritirare personalmente. Nel dettaglio, dopo i saluti iniziali al Prof. Tommaso Cutilli e tutti coloro impossibilitati a presenziare, Il Presidente scrittore medico e psicoterapeuta ANTONIO LERA ha dato il via all’evento, patrocinato dai COMUNI DE L’AQUILA, PROCIDA (con un ringraziamento speciale all’Assessore MICHELE ASSANTE DEL LECCESE) e GORIZIA (con un ringraziamento speciale all’Assessore PATRIZIA ARTICO), dall’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA e TERAMO, dai ROTARY CLUB L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA, HATRIATICUM PICENO GROTTAMMARE ed E-CLUB OF LATINO AMERICA, dal CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA BRAGA di TERAMO e dall’AMSI (Associazione Medici Scrittori Italiani), rinnovando nella sua città natia l’impegno culturale e umano di Agape, attraverso un progetto che ogni anno porta nelle città capitali della cultura italiana ed europea, spazi di riflessione di respiro internazionale su letteratura, arte, psicoanalisi e società. L’evento divenuto un vero e proprio forum privilegiato tra intellettuali, artisti, studiosi e protagonisti del panorama culturale contemporaneo, dove importanti docenti universitari degli atenei abruzzesi, giornalisti, scrittori e protagonisti della cultura internazionale hanno dissertato sulle grandi tematiche del nostro tempo, intrecciando discipline diverse in un percorso di ricerca e condivisione, portando un contributo importante teso alla rivalorizzazione dell’Aquila, in un’ottica storica e simbolica, anche attraverso la presentazione sapiente della Dottoressa LUANA EVANGELISTA, del libro L’Aquila bella mia, pubblicato in edizione trilingue – italiano, inglese e spagnolo – accompagnata dalla lettura di due intensi brani poetici “L’Aquila bella mia” canto d’amore e di appartenenza e “Via Collepietro 12”, affresco di memoria popolare e quotidianità aquilana. Nel libro Antonio Lera descrive la sua città nei tempi antecedenti e successivi al sisma, creando prospettive di crescita collettiva, atte a mostrare all’Italia e all’Europa una città sempre più viva, in grado di trasformare i luoghi della memoria in templi di rinascita verso il futuro. Con oltre 600 partecipanti e più di 100 eventi correlati, Agape si conferma oggi una realtà unica nel panorama culturale italiano ed europeo.

Sono intervenuti, LAURA COCOCCETTA Consigliere del Comune de L’aquila, delegata dal Sindaco PIERLUIGI BIONDI, PATRIZIA SUCAPANE Professore della Scuola di Specializzazione in Neurologia Univaq, PAOLA BESUTTI Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione Unite; FRANCESCO BERARDI Professore di Letteratura Latina Unich, ALFONSO CALZOLAIO Presidente Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, GIUSEPPE GABRIELLI Past President e Segretario Rotary Club Hatriaticum Piceno Grottammare; NICOLA BERGAMASCHI Presidente Rotary E-Club of Latino America; FEDERICO PACI Direttore del Conservatorio Statale di Musica Braga di Teramo, VITO FERRARA Generale C.A. CC Me.

A loro si sono uniti per dar vita ai lavori congressuali e per la cerimonia di premiazione, CLAUDIA PAGLIARICCIO Consigliere del Comune de L’aquila, ANTONELLA MUZI docente de “Il museo come risorsa didattica” presso Univaq, ANGELA CIANO giornalista e storica dell’arte. Si sono esibiti con performance musicali molto apprezzate i Maestri Federico Paci e Maestro Vasco Gaetano Andreani. Nel corso della manifestazione è stato conferito il 4° Premio Internazionale Agape 2026, attribuito a prestigiosi rappresentanti del mondo della cultura, dell’arte, del giornalismo, della musica, del teatro e dell’impegno sociale. Per il Teatro, il grande attore e regista teatrale GIUSEPPE PAMBIERI, ha ricevuto il Premio Speciale AGAPE 2026, intitolato alla memoria di “SANDRO GALANTINI”, ovvero una splendida opera realizzata dall’artista ascolana MARIA GIULIA ALESSI. Mentre per la Cultura accademica è stato conferito il Premio Speciale AGAPE 2026” alla memoria, intitolato a “NANDA PALESSE a MARIA RITA PARSI, ritirato da ANNA GENTILINI in rappresentanza di CRISTINA SICILIANO, Rettore della SSML Armando Curcio e Presidente dell’Istituto Armando Curcio.

I premiati per le varie sezioni, hanno raccontato le loro storie intessute di valore culturale, artistico e sociale: SEZIONE INTITOLATA A “DAVID RIONDINO” per la letteratura:

MARINO COLLACCIANI (Scrittore e Giornalista), PAOLO MARIA INNOCENZI (Scrittore), GLORIA DONATI (Scrittrice), YULIYA E ALESIA SAVITSKIE dalla Russia (Scrittrici). SEZIONE INTITOLATA A “ENRICA BONACCORTI” per la musica e il teatro:

MICOL PAMBIERI (Attrice), VASCO GAETANO ANDREANI (Musicista), YULIANA BENIDOVSKA dall’Ucraina (Soprano), CONSERVATORIO BRAGA DI TERAMO. SEZIONE INTITOLATA A “ETTORE EMANUELLI” per la cultura rotariana:

ADRIANA NOLASCO – Messico, MARTA EVA ESPINOSA NAHON – Messico, YOJANA LEON – Messico, RAFFAELLA NATALE. SEZIONE INTITOLATA A “GIGINO FALCONI” per l’arte: ANTONELLA MUZI (Storica dell’arte e museologa), ROBERTA BALDASSANO (Artista), SILVIA SEGNAN (Artista), TIMOTEO SCEVERTI (Artista). SEZIONE INTITOLATA A “MARIA RITA PARSI” per l’opera sociale: DANIELE DI FILIPPO (Sportivo e organizzatore di eventi solidali), VITO FERRARA. SEZIONE INTITOLATA A “STEFANO VESPA” per la comunicazione etica: ANGELA CIANO (Giornalista), ANNA GENTILINI (Giornalista ed Editor), ANNA SILVIA ANGELINI (Giornalista), CINZIA ROLLI (Collaboratrice del giornale L’Identità e Scrittrice), RITA CAVALLARO (Giornalista e Scrittrice). SEZIONE INTITOLATA A “NANDA PALESSE” per la cultura accademica: ai Professori: FRANCESCO BERARDI, PAOLA BESUTTI, PATRIZIA SUCAPANE, CRISTINA SICILIANO.

I PREMIATI IMPOSSIBILITATI AD INTERVENIRE: Simona Granelli, Ensemble Chitarristico Piceno, Fabian Jesus Abate – Argentina, Nicoletta Traini, Giuseppe Piccione, Nicoletta Ghigi, Daniela Piesco, Giammarco Menga, Adriana Teran dal Messico, Vincenzo Ursini, Isabel Pisani dall’Argentina, Teresa Titti Tabone dalla Francia, Serena Fucci, Maria De Lorenzo, Elisabetta Dimauro, Enrico Perilli, Lucia Faienza, Fabio Graziosi, Sonia Giovannetti.

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