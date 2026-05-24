PESCARA: PRESENTATA L’ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI LIBERTA’

“Nasce oggi ufficialmente l’Associazione di Promozione Sociale ‘Orizzonti di Libertà’, un organismo che si pone al servizio delle altre Associazioni con lo scopo di fare rete e di istituzionalizzare preziose partnership per operare nel variegato e straordinario mondo della cultura, del sociale, entrando nell’universo del mondo educativo e del mondo giovanile, al fine di promuovere il contrasto ad ogni tipo di disagio e alla povertà e quindi l’inclusione, supportare gli anziani e promuovere i rapporti intergenerazionali, favorire la qualità della vita, l’economia e il benessere della persona e delle comunità con un occhio sempre rivolto ai bisogni e alla fragilità per dar voce a chi non ha forza e strumenti per farsi ascoltare. I soci fondatori sono 10, professionisti impegnati nel sociale, nella sanità, nel mondo dell’università, gli iscritti hanno già superato quota 100, a testimoniare l’urgenza e il desiderio di disporre di una finestra di partecipazione collettiva nella nostra comunità”. Così Valeria Toppetti, avvocato e consigliere comunale, ha presentato la costituzione dell’Associazione ‘Orizzonti di Libertà’ APS in conferenza stampa in qualità di Presidente. Accanto a lei la docente Marcella Fierro e l’architetto Giuseppina Montefalcone, entrambe tra i soci fondatori.

“Sono felice della presenza all’iniziativa odierna dei Presidenti di tante Associazioni del nostro territorio, segno di condivisione e di un dialogo costruttivo. In questi anni in cui mi sono occupata di amministrare la cosa pubblica – ha proseguito il Presidente Toppetti – ho compreso il grande bisogno umano che pervade il territorio: è importante andare oltre la politica, oltre i limiti. Il nome dell’Associazione rimanda all’idea dell’orizzonte, che ci porta a guardare il cielo ma con i piedi ben piantati per terra, è quella linea che abbraccia tutto e tutti. E poi la libertà che è il valore più alto, ognuno dev’essere rispettato e dev’essere libero di realizzare se stesso, con l’obiettivo di essere al servizio degli altri. La nostra è un’Associazione culturale perché cultura non è solo esercizio estetico, non è solo attività ludica, ma è cultura in senso lato, si rivolgerà ai giovani, organizzeremo attività nelle scuole per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e avendo svolto il ruolo di assessore alla pubblica istruzione ho vissuto i grandi bisogni dei nostri bambini e adolescenti. Lunedì prossimo, 25 maggio, ci sarà il primo momento al Teatro Cordova con 300 studenti, con l’associazione di Protezione civile Val Pescara e con i Carabinieri. Orizzonti di Libertà si rivolgerà al mondo dell’imprenditoria, al mondo del lavoro, per la tutela della qualità della vita, perché ognuno ha il diritto realizzare se stesso, attraverso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica che permettono a ciascuno di vivere del proprio lavoro, e oggi molti giovani vivono tanti ostacoli rispetto al mondo del lavoro, per questa ragione ho fatto un primo incontro con i sindacati per un sano confronto rispetto alle iniziative da realizzare. Parleremo del grande tema delle parità di genere, dei diritti delle donne, saremo impegnati in azioni di contrasto contro la povertà, e in tal senso abbiamo già aperto un tavolo con la Caritas. Significativa la scelta del logo: due mani aperte, segno di servizio, di dialogo, di pace, di accoglienza, di rispetto, e al centro un cuore, ossia il rispetto della persona umana. L’Associazione sarà aperta e ricettiva rispetto a idee, progettualità e proposte per attivare una forte azione civica all’interno della nostra città. La nostra è un’associazione pluralista che si ispira ai valori cristiani, dettaglio che ho voluto nello Statuto, perché i valori cristiani ci permettono di mettere al centro la persona umana senza giudizio, per accoglierla e curarla. Infine avremo un occhio attento verso i vari quartieri della città, sul tema del contrasto alla violenza, divenuto il paradigma principale delle relazioni sin dai primi anni di vita dei bambini a causa di una cultura trasmessa in modo negativo attraverso i social. A tutti i nostri soci rivolgo l’invito a essere dinamici, proattivi e propositivi, e rivestire anche la carica di consigliere comunale è quel plus che ci permetterà di accendere un focus specifico sui bisogni della città e delle persone, con partnership fondamentali che già coinvolgono anche il mondo dell’università”.

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