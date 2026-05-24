STUDENTE DI PINETO CAMPIONE NAZIONALE DI PROBLEM SOLVING

Un successo di enorme prestigio per l’intero Abruzzo. Andrea Alessandro Bosco, studente di Pineto iscritto al 2° anno del Liceo scientifico “Luigi Illuminati” di Atri, ha vinto i Campionati nazionali di problem solving riservati al primo biennio delle scuole secondarie di 2° grado (scuole superiori). L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) intende sviluppare il pensiero computazionale e competenze logiche negli studenti valorizzando le eccellenze scolastiche attraverso l’utilizzo di strumenti e metodi informatici. L’organizzazione è stata curata da Pluconform, azienda di Spoltore accreditata dalla Regione Abruzzo che ha coordinato le attività confermando il proprio impegno nella formazione, nell’innovazione didattica e nelle competenze digitali.

I Campionati hanno coinvolto circa 20mila studenti di oltre 600 scuole primarie, secondarie di primo grado e del primo biennio delle secondarie di secondo grado. Un percorso iniziato con le fasi d’istituto (23-27 febbraio, 25-31 marzo), proseguito con le gare regionali (20-24 aprile) e, infine, terminato con la fase finale che si è svolta venerdì e sabato nel Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Pescara, a cui hanno partecipato oltre 400 studenti.

Nella classifica finale Andrea Alessandro Bosco ha preceduto Daniel Ruffilli (Liceo “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì) e Gioia Accurso (Polo liceale di Scalea-Praia a Mare). “Sono molto contento – ha detto Bosco, visibilmente emozionato – ringrazio il professor Melchiorre e i miei compagni che mi hanno sempre sostenuto”.

Felicissimo il professor Lorenzo Melchiorre. “È un bel riconoscimento per un ragazzo appassionato che vuole sempre mettersi in gioco – ha detto il docente di Informatica del Polo liceale “Illuminati” – Andrea non si accontenta di raggiungere un buon rendimento scolastico, va sempre oltre”.

Le due giornate di gare hanno rappresentato un significativo momento di incontro tra istituzioni scolastiche, studenti e realtà formative. L’esperienza ha confermato il valore della collaborazione tra scuola, territorio e organismi di formazione come Pluconform. Le gare sono state precedute dai saluti istituzionali di Carlo Masci, sindaco di Pescara, Giovanni Santilli, vice sindaco, Adelchi Sulpizio, assessore comunale alle Politiche Sociali, Stefania Petracca, dirigente scolastico del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, Andrea Manzo, amministratore unico di Pluconform, Massimiliano Nardocci, direttore generale dell’USR Abruzzo, Maristella Fortunato, dirigente dell’Ufficio VI del ministero dell’Istruzione e del Merito, e Giuliano Bocchia, ispettore tecnico dell’USR Abruzzo. Nella fase finale l’Abruzzo era rappresentato da 5 scuole: Polo liceale “L. Illuminati” di Atri, I.C. 1 di Roseto degli Abruzzi, I.I.S. “Enrico Fermi” di Sulmona, I.C. 1 “Mazzini-Capograssi” di Sulmona e I.C. “Pescara 2” di Pescara.

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