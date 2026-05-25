I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI CHIETI

Nei tre centri della Provincia di Chieti con meno di 15.000 abitanti i sindaci eletti sono: Donatello Di Prinzio eletto sindaco a Guardiagrele, Carlo Racciatti riconfermato a Guilmi, Maria Antonietta Verna nuova prima cittadina a Palena. Per Guardiagrele c’è stata la riconferma del sindaco, Donatello Di Prinzio sostenuto dal centro destra con la lista Progetto per Guardiagrele, che ha ottenuto il 56,79% il suo sfidante sostenuto dal centro sinistra con la lista Grande Guardiagrele, Piergiorgio Della Pelle ha avuto il 43,21% delle preferenze. Bis anche per Carlo Racciatti a Guilmi che con la lista Buongoverno per Guilmi ha ottenuto il 91,56% dei voti. Gli altri due candidati hanno riportato: Francesco Stampone il 7,56%, Matteo Zampacorta 0,89%.

Una donna eletta a Palena. Si tratta di Maria Antonietta Verna che con la lista Rinascita Civica per Palena ha ottenuto il 51,36% dei voti. Claudio D’Emilio con la lista Radici e Sviluppo Palena da Vivere si è fermato al 48,64%.

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