250 studenti, 44 squadre, 197 debater e 66 dibattiti svolti. Sono questi i numeri straordinari della finale della 6ª edizione dell’Hubruzzo Educational Debate Championship, che si è svolta al Liceo Classico “G. D’Annunzio” di Pescara. l’Educational Debate Championship è organizzato dalla Società nazionale di Debate (Sezione Abruzzo) e Fondazione Hubruzzo impresa responsabile. Primi classificati:

D’Annunzio White del Liceo classico D’Annunzio di Pescara ha vinto la categoria High School biennio.

D’Annunzio Blue del Liceo classico “G. d’Annunzio” di Pescara ha vinto la categoria High School triennio

D’Annunzio Red del Liceo classico “G. d’Annunzio” di Pescara Classifica ha vinto la categoria High School inglese

DDC (D’Annunzio Debate Crew) dell’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” vincono la Middle School RED

I magnifici Fetmac dell’Istituto Comprensivo di Bucchianico (CH) vincono la Middle School BLUE

Hanno partecipato le seguenti scuole:

IISS ALFANO di Termoli, Istituto Comprensivo 1 “Scuola Secondaria di Primo Grado R. Paolucci” di Vasto, I.I.S. Bafile dell’Aquila, l’Istituto Comprensivo 10 di Pescara, Istituto Comprensivo Bucchianico, il Liceo classico “G. d’Annunzio” di Pescara, il Liceo classico “G.B. Vico” di Chieti, l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Pineto, Algeri Marino di Casoli, l’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano, l’Istituto Omnicomprensivo “Oddo Bernacchia” di Termoli, la Scuola Montale IC10 di Pescara, l’Istituto Omnicomprensivo Città Sant’Angelo, l’Istituto Omnicomprensivo di Fara Filiorum Petri, il Polo Liceale Statale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi, l’ITC-ITT-ITG “Aterno-Manthonè” di Pescara, il Polo Liceale “Raffaele Mattioli” di Vasto, l’Istituto Comprensivo Villa Verrocchio-Montesilvano, l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Silvi, l’IIS Vittorio Emanuele II di Lanciano e l’Istituto Comprensivo “Ignazio Silone” di Montesilvano.

Nel torneo ha debuttato conquistando il secondo posto nella categoria High School biennio, la squadra di sezione “Hubruzzo” composta da ragazzi delle scuole medie di varie scuole. Un modo per continuare a praticare il Debate, senza appartenenza ad un Istituto. Il modello abruzzese, ideato da Angela Di Bono presidente della sezione Abruzzo SNID – Società nazionale Italiana di Debate, già viene seguito da 3 sezioni regionali e sarà ufficializzato e promosso a livello nazionale.

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