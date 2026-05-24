TRASACCO: RACCOLTI OLTRE 600 KG DI RIFIUTI

Una grande giornata di partecipazione civica e rigenerazione urbana ha coinvolto cittadini, volontari e realtà del territorio a Trasacco, dove il gruppo Marsica di Retake ha preso parte alla mobilitazione nazionale che nel weekend ha unito decine di città italiane nel segno della tutela dei beni comuni. Venerdì 22 maggio i tantissimi partecipanti si sono ritrovati in Piazza Monsignor Mari per un importante intervento di recupero e rigenerazione del Centro Polivalente “I Frati”, uno spazio significativo per la comunità locale che i volontari hanno scelto di restituire alla cittadinanza attraverso un’azione concreta di cura urbana e attenzione condivisa verso il territorio. Nel corso dell’intervento sono stati raccolti e smaltiti complessivamente 600 kg di rifiuti indifferenziati, oltre a 24 kg di vetro e 17,5 kg di plastica. Parallelamente sono stati rimossi circa 800 kg di sfalcio d’erba, liberati 10 tombini e rimossi 5 rifiuti ingombranti presenti nell’area. Un risultato particolarmente significativo che testimonia sia l’entità dell’intervento effettuato sia il valore concreto dell’impegno civico e della partecipazione attiva della comunità locale.

L’iniziativa ha permesso di restituire decoro, sicurezza e vivibilità a uno spazio importante per il territorio, trasformando una giornata di volontariato in un momento di collaborazione concreta tra cittadini accomunati dal desiderio di prendersi cura della propria comunità. La mobilitazione rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per la rete Retake: un’iniziativa diffusa che mette al centro non soltanto la cura materiale dei luoghi, ma anche la costruzione di relazioni, comunità e senso di appartenenza. Anche l’esperienza di Trasacco ha dimostrato come la partecipazione attiva possa contribuire concretamente alla rigenerazione e valorizzazione degli spazi condivisi. “Ogni intervento contribuisce a costruire comunità più consapevoli e luoghi più vivibili“, dichiara il presidente di Retake Fabrizio Milone. “La partecipazione dei cittadini a iniziative come quella di Trasacco dimostra quanto sia importante promuovere una cultura della responsabilità condivisa e della cura del territorio“.

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