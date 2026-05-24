NUOVO LABORATORIO DI BIOLOGIA AL “DA VINCI DE GIORGIO”

Si è svolta nel pomeriggio del 22 maggio l’inaugurazione del nuovo laboratorio di Scienze-Biologia dell’ Istituto Tecnico Tecnologico ‘DA VINCI-DE GIORGIO’ di Lanciano, vincitore del premio “finalisti” della nona edizione del concorso Mad For Science 2025, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS. Il Concorso offre alle scuole superiori di secondo grado risorse concrete per il potenziamento degli spazi dedicati alla sperimentazione scientifica e valorizza il laboratorio scolastico come elemento centrale del percorso formativo. Il Concorso consente agli studenti di confrontarsi con esperienze di ricerca strutturate e favorisce un avvicinamento consapevole alle STEM, anche in chiave di orientamento ai percorsi di studio futuri. Nell’ambito dell’edizione 2025, l’Istituto ‘DA VINCI-DE GIORGIO’ si è aggiudicato uno dei cinque premi finalisti del valore di 10.000 euro, destinato al potenziamento della Laboratorio di Scienze-Biologia. La cerimonia inaugurale si è svolta presso l’Istituto alla presenza della Prof.ssa Francesca D’Ottavio, Dirigente Scolastica, della prof.ssa Angela d’Orazio, docente referente del progetto vincitore, del Sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, della prof.ssa Manuela Iezzi, professoressa associata e ricercatrice del CAST dell’Unich di Chieti e del prof. Nicola d’Alessandro, docente associato e ricercatore del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’università di Chieti. Anche la dottoressa Assunta Croce, Segretario Generale della Fondazione Diasorin ETS è intervenuta con un collegamento a distanza.

Hanno partecipato alla cerimonia le classi del corso di Chimica dell’Istituto, alcuni ex. alunni che hanno partecipato al concorso, i docenti del Dipartimento di Chimica e Biologia, alcuni docenti in pensione del Dipartimento, il prof. Gianni Orecchioni, ex- Dirigente dell’Istituto, e le famiglie degli studenti. Il riconoscimento è stato ottenuto con il progetto ‘Forever Young’, che si è distinto per l’applicazione delle biotecnologie nello studio del Kefir d’acqua, un alimento detto funzionale per via delle sue presunte proprietà benefiche legate ai microrganismi e ai composti prodotti durante la fermentazione di acqua, zucchero e frutta. Gli studenti e le studentesse hanno progettato cinque esperienze di laboratorio innovative finalizzate a: analizzare la composizione microbica del kefir d’acqua; – estrarre il DNA microbico delle singole colonie; studiare i singoli microrganismi dal punto di vista genetico e biochimico; valutare come le proprietà del kefir sono influenzate dal tipo di frutta utilizzato, valorizzando anche la frutta tipica del nostro territorio (i limoni, le arance, l’uva della Costa dei Trabocchi, le mele casolane per es.). La Mad For Science Band (composta dal sei alunni/e dal prof. Patrizio Berardi) ha fatto il suo debutto in apertura della cerimonia, esprimendo con la musica l’entusiasmo generale.

“I giovani hanno capacità straordinarie: quando la scuola offre loro strumenti, fiducia e opportunità, riescono a trasformare curiosità e talento in occasioni concrete per cambiare il futuro”, ha dichiarato la Dirigente Scolastica, prof.ssa Francesca D’Ottavio.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA