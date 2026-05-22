LANCIANO: UN CONCERTO PER I 20 ANNI DI PROGETTO ETIOPIA

Sono passati 20 anni da quando Progetto Etiopia Onlus, un’organizzazione non profit con sede a Lanciano, ha iniziato la sua missione umanitaria in Etiopia. Fondata con l’obiettivo di promuovere l’istruzione, l’accesso all’acqua potabile e la salute, l’organizzazione ha lavorato instancabilmente per migliorare la vita delle comunità più vulnerabili del paese africano. Nel corso degli anni, Progetto Etiopia Lanciano Odv Ets, ha realizzato numerosi progetti, tra cui la costruzione di scuole nelle zone più povere dell’Etiopia e di pozzi in profondità e recentemente ha anche realizzato delle stalle. Ma grazie alla passione del presidente Angelo Rosato e del gruppo che lo affianca da sempre, l’associazione è riuscita a portare medici e infermieri professionali in loco per fornire assistenza sanitaria. L’organizzazione ha anche sostenuto studenti e maestre attraverso adozioni a distanza e ha organizzato operazioni chirurgiche in Italia come quelle relative ai bambini sfigurati dalle iene.

Per festeggiare l’importante traguardo è stato organizzato un evento dove la solidarietà incontrerà la musica. Mercoledi 27 maggio presso il Teatro Fenaroli di Lanciano ci sarà il concerto dell’Orchestra giovanile “G. Mazzini” dell’Istituto Comprensivo Mario Bosco. Ospite d’eccezione sarà Marco Morandi. Il concerto è gratuito ed inizierà alle ore 21. Sarà occasione per condividere con la città i 20 anni dell’Associazione che continua con orgoglio a lavorare per un futuro migliore per i bambini e le loro famiglie in Etiopia.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA