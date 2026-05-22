INAUGURATA LA CASA DELLA COMUNITA’ A CEPAGATTI

È stata inaugurata questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e dell’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, la nuova Casa della Comunità di Cepagatti, la prima struttura di questo genere attivata dalla ASL di Pescara nell’ambito del potenziamento della sanità territoriale previsto dal PNRR. La struttura, già operativa, è ospitata al secondo piano del CERS di Cepagatti, recentemente ristrutturato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e rappresenta un presidio dedicato all’assistenza di prossimità, con servizi sanitari e sociosanitari integrati rivolti ai cittadini del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato anche le autorità regionali e locali, insieme al direttore generale della ASL di Pescara Vero Michitelli. Nel corso dell’inaugurazione è stato evidenziato come la Casa della Comunità garantirà un’offerta multidisciplinare con medici, infermieri, specialisti e operatori sanitari, mettendo a disposizione strumenti diagnostici e assistenza continuativa per rispondere ai bisogni della popolazione senza la necessità di ricorrere sempre agli ospedali.

“Le Case della Comunità hanno un ruolo fondamentale – ha dichiarato il presidente Marsilio – perché per troppo tempo la sanità pubblica si è concentrata quasi esclusivamente sugli ospedali, con il risultato che i pronto soccorso finiscono inevitabilmente sotto pressione. Queste strutture territoriali, invece, consentono di offrire assistenza sanitaria di prossimità attraverso un modello multidisciplinare che mette insieme medici, infermieri, specialisti e operatori sanitari. Il cittadino può così trovare risposte adeguate ai propri bisogni vicino casa, in maniera continuativa e integrata”. Il presidente della Regione ha inoltre sottolineato l’importanza del confronto aperto a livello nazionale sul riparto delle risorse sanitarie. “Lunedì è convocato il tavolo per definire i nuovi parametri della ripartizione del fondo sanitario nazionale. È già un risultato importante essere riusciti a sollevare il problema e ad aprire un confronto concreto su criteri che devono tenere conto delle reali esigenze dei territori”. L’assessore Verì ha ribadito il valore strategico della medicina territoriale e dell’integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari, indicando la Casa della Comunità di Cepagatti come modello di riferimento per il rafforzamento dell’assistenza sul territorio regionale.

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