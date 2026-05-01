PREZZA: SAGRA DEL CARCIOFO IL 30 E 31 MAGGIO

Il borgo di Prezza, autentica “terrazza della Valle Peligna”, si prepara a celebrare il suo prodotto più iconico. Sabato 30 e domenica 31 maggio torna la Festa del Carciofo, giunta quest’anno alla 15ª edizione. Un evento che vuole essere un omaggio alla tradizione agricola del territorio. Al centro della scena il carciofo di Prezza, varietà pregiata della Valle Peligna, amata per il suo sapore delicato e la sua versatilità. La festa nasce per onorare il lavoro e la dedizione dei produttori locali, promuovendo al contempo l’identità e la bellezza di una comunità vibrante. Il cuore pulsante della manifestazione sarà il caratteristico percorso gastronomico curato dalle donne di Prezza, custodi delle ricette di una volta. Tra le specialità imperdibili spiccano la lasagna alla crema di carciofi, piatto simbolo della festa e vanto della cucina locale, i carciofi alla prezzana, i carciofi fritti e altre golosità tipiche pensate per deliziare ogni palato.

La due giorni sarà animata da un calendario di eventi che spaziano dal folklore alla musica pop, con stand gastronomici e un mercatino artigianale di pregio attivo per tutta la giornata di domenica. Sabato 30 maggio: la serata sarà accesa dall’energia della band locale “Le Basi al Cubo”, specialisti nel coinvolgimento del pubblico e nell’intrattenimento live. Domenica 31 maggio: la mattinata sarà caratterizzata dall’allegria travolgente della street band “Alabama Dixie Band” tra i vicoli del borgo, il pomeriggio dalla musica e dalla cultura del territorio con il coro folkloristico “Antonio Di Iorio” di Atri. Il gran finale in serata con il vincitore dell’edizione 2026 di Tali e Quali (Rai 1), Daniele Quartapelle, in arte “Daniele Si Nasce”, che incanterà il pubblico con il suo straordinario omaggio a Renato Zero. A chiudere ufficialmente la 15ª edizione della kermesse sarà lo spettacolare show dei fuochi pirotecnici, curato dalla storica ditta Cavalier Costantino Pace di Pratola Peligna, che illuminerà il cielo della Valle Peligna dando appuntamento al prossimo anno.

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