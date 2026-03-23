360Welfare, realtà 100% italiana parte del Gruppo 360PAY, annuncia l’aggiudicazione di 4 lotti della gara Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto destinati alla Pubblica Amministrazione. La società si è aggiudicata il Lotto 2 – Piemonte e Valle d’Aosta, Lotto 7 – Lazio (quota 2), Lotto 8 – Marche, Umbria, Molise e Abruzzo e Lotto 12 – Sicilia, per un valore nominale complessivo della commessa superiore a 465 milioni di euro e un totale di circa 300mila lavoratori della Pubblica Amministrazione interessati. Dall’acquisizione della commessa, 360Welfare ha spinto sull’acceleratore espandendo in maniera consistente la propria rete, attivando oltre 10mila nuovi punti vendita nelle regioni dei lotti aggiudicati, portando il numero totale di esercizi convenzionati a oltre 60mila. Particolare attenzione è stata riservata alla Grande Distribuzione: oltre alle principali catene nazionali già convenzionate, è stata posta grande attenzione anche alle catene di supermercati locali.

A oggi, oltre il 90% dei volumi disponibili in Valle d’Aosta, Piemonte, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Sicilia risulta già prenotato. Il Lazio, attivato a metà febbraio, ha invece già registrato adesioni superiori al 40% del valore previsto per il Lotto. «L’aggiudicazione dei lotti della commessa Consip rappresenta un passaggio importante nel percorso di sviluppo di 360Welfare e del Gruppo 360PAY» commenta Marco Alberti, CEO del Gruppo 360PAY. «Abbiamo investito in questo settore perché crediamo che rappresenti uno degli ambiti in cui innovazione tecnologica, servizi alle persone e vicinanza territoriale possano generare valore. La combinazione con le nostre competenze nei sistemi di pagamento ci consente di offrire soluzioni sempre più efficienti, digitali e facilmente utilizzabili, contribuendo a migliorare concretamente anche l’esperienza di lavoratori e aziende clienti, sia pubbliche che private». 360Welfare propone una soluzione di buono pasto elettronico moderna, per permettere ai dipendenti pubblici di accedere a una rete sempre più ampia e diversificata di esercizi convenzionati, con strumenti di pagamento semplici e digitali, grazie all’App 360Welfare. Con il progressivo avvio delle attivazioni e il rafforzamento della rete di esercizi convenzionati, 360Welfare intende consolidare ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato nazionale del welfare aziendale, continuando a investire in innovazione digitale, qualità del servizio e integrazione tra soluzioni di pagamento e benefit.

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