PESCARA: ARRIVA BIM BUM BAM LIVE AL FUN FEST



Uno dei mondi più amati della televisione italiana torna a vivere dal vivo, e lo fa nel luogo che più di ogni altro oggi rappresenta la casa naturale della cultura pop: le fiere del fumetto e dell’ intrattenimento. Sabato 25 aprile presso il Centro l’Arca nell’ambito del Fun Fest Pescara 2026 arriva Bim Bum Bam Live nuovo format live realizzato su licenza ufficiale Mediaset e prodotto da Sic Parvis Magna Production. Il progetto nasce da un’idea di Marco Di Camillo, fondatore della realtà produttiva nata a Sulmona, da anni attiva nel mondo dello spettacolo, della musica e della progettazione di eventi e format di intrattenimento. Il suo percorso professionale si è sviluppato tra direzione artistica, live entertainment, produzioni originali e grandi eventi, affiancando all’attività di produzione anche quella artistica con il gruppo Rota Temporis, progetto conosciuto in Italia e all’ estero, attualmente impegnato in una tournée negli Stati Uniti, oltre a collaborazioni maturate anche nell’ ambito dell’ intrattenimento tematico e dei live show legati a Gardaland. Proprio dopo aver lavorato al ritorno di Bim Bum Bam a Gardaland, in occasione del 50° anniversario del parco, attraverso uno spettacolo originale ideato per quel contesto, è nata insieme a R.T.I. Mediaset la volontà di dare ulteriore sviluppo al brand, portando il mitico Uan e l’ iconico studio della trasmissione in giro per l’ Italia, all’ interno dei principali appuntamenti dedicati a fumetto, comics, games e cultura pop.



La produzione di Bim Bum Bam Live è firmata da Sic Parvis Magna Production , con idea e direzione artistica di Marco Di Camillo, coordinamento generale di Laura Muredda, assistenza alla regia di Morris Faccin e la collaborazione di Dayana Rusciano. Tra gli elementi distintivi del progetto anche il coinvolgimento della Bim Bum Bam Cartoon Band e il ritorno di

Pietro Ubaldi nel doppiaggio di Uan, presenza che rafforza ulteriormente il legame con l’identità storica del programma. L’arrivo di Bim Bum Bam Live si inserisce in un’ edizione particolarmente ricca del Fun Fest Pescara 2026, festival in programma dal 24 al 26 aprile al Centro L’ Arca, presentato dagli organizzatori come un grande universo dedicato alla cultura pop, tra doppiatori, musica, cosplay, gaming, artisti, spettacoli e ospiti capaci di parlare a pubblici diversi. Il comunicato ufficiale del festival sottolinea infatti la presenza di Uan, della Bim Bum Bam Cartoon Band e di numerosi protagonisti dell’ immaginario televisivo e del doppiaggio, confermando la centralità dell’ evento nel panorama pop dell’ edizione 2026.

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