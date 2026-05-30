ORTONA: “IO NON CI CASCO” PREVENIRE LE TRUFFE

L’iniziativa, organizzata dalla BCC Abruzzi e Molise e dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Ortona in collaborazione con l’Osservatorio Regionale della Legalità e l’Amministrazione del Comune di Ortona, ha registrato una grande partecipazione da parte della cittadinanza motivata ad informarsi su un fenomeno purtroppo sempre più diffuso e insidioso. Durante l’incontro sono state trattate le varie tecniche di raggiro: dalle truffe telefoniche ai sofisticati inganni digitali, fino ai classici tranelli che mirano a colpire non soltanto la stabilità economica, ma anche il benessere psicologico e la serenità dei cittadini, specialmente di coloro che appartengono alle fasce più esposte della popolazione. Il convegno ha visto la partecipazione come relatori del Direttore Generale della BCC Abruzzi e Molise, Fabrizio Di Marco, del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ortona, il Maggiore Alfonso Venturi, e del Consigliere Regionale e Presidente dell’Osservatorio della legalità Francesco Prospero. Per i saluti istituzionali sono intervenuti il Sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, del Luogotenente in congedo e Presidente dell’ANC di Ortona, Michele Daluiso, e del Presidente della BCC Abruzzi e Molise, Vincenzo Pachioli, che aprendo l’incontro ha richiamato l’attenzione sul valore strategico della cooperazione territoriale: «Costruire una barriera efficace contro i malintenzionati è possibile solo se le istituzioni e le forze sane del territorio fanno squadra. Il nostro obiettivo comune deve essere la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza».

Un contributo importante è stato dato dal Maggiore Alfonso Venturi, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Ortona, che ha illustrato i comportamenti da adottare in caso di situazioni sospette. Il Maggiore ha esortato il pubblico alla massima prudenza, evidenziando l’importanza cruciale di fermarsi davanti a qualsiasi dubbio e di contattare immediatamente il numero di emergenza 112. Una tempestiva segnalazione alle forze dell’ordine rappresenta infatti l’arma migliore per intercettare i truffatori in tempo reale e salvaguardare i propri beni. Il Direttore Generale della BCC Abruzzi e Molise, Fabrizio Di Marco, ha illustrato i principali rischi legati alle truffe finanziarie e online. Ha spiegato come i truffatori utilizzino sempre più spesso SMS, e-mail e telefonate che sembrano provenire da enti o istituzioni affidabili per ingannare i cittadini e sottrarre loro dati personali o denaro. Per questo, ha sottolineato l’importanza di mantenere sempre alta l’attenzione e di verificare con cura ogni comunicazione che si riceve. Sul tema, il Consigliere regionale Francesco Prospero si è così espresso: «Quando un cittadino viene raggirato, il danno economico è solo una parte del problema. Ciò che viene colpito più duramente è la sfera emotiva, la fiducia nel prossimo e la libertà personale. Per questo motivo, come Osservatorio della Legalità, consideriamo fondamentale investire sulla prevenzione di prossimità, portando questi momenti di informazione direttamente nelle comunità locali. Conoscere i rischi è il primo passo per difendersi dalle truffe». L’evento di Ortona costituisce un tassello di un programma molto più vasto che l’Osservatorio Regionale della Legalità sta portando avanti sull’intero territorio abruzzese. Una collaborazione che coinvolge amministrazioni locali, parrocchie, associazioni di categoria, istituti di credito e l’Arma dei Carabinieri, tutti impegnati a fare rete per promuovere la cultura della legalità e garantire una maggiore tutela ai cittadini.

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