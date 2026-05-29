CASARTIGIANI A BOLOGNA PER AMBIENTE LAVORO

Il Coordinatore Regionale di CASARTIGIANI ABRUZZO Flaviano Montebello ha partecipato in questi giorni al Convegno indetto da OPNA (Organismo Paritetico Nazionale dell’Artigianato), in occasione della 36esima edizione di Ambiente Lavoro, Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di Bologna. Il Coordinatore Regionale ha dato voce al mondo del lavoro abruzzese nell’importantissima Fiera nazionale che vede la presenza dei maggiori professionisti che operano nel campo della salute, sicurezza, ambiente e sostenibilità. Il suo intervento, con modi pacati ma estremamente concreti e fermi, ha messo in luce le esigenze delle microimprese artigiane e quanto la sicurezza sul lavoro sia un tema molto sentito anche dalle botteghe più piccole.

“Assistiamo sempre più spesso da parte di chi fa impresa ad una sorta di ‘psicosi’ delle ispezioni, delle scadenze dei certificati, della corsa a frequentare corsi di formazione e aggiornamento.. La burocrazia nel nostro Paese in tema di sicurezza e formazione sui luoghi di lavoro rischia di essere percepito sempre più come una ‘scatola vuota’” così commenta dopo la partecipazione al Convegno il Coordinatore Regionale Flaviano Montebello “E’ responsabilità di tutti noi, operatori del settore, sensibilizzare le PMI al tema della sicurezza, sostenibilità e aggiornamento. Una bottega che lavora a norma, non va intesa come una che lavora meno o addirittura peggio rispetto alle altre. Adeguarsi alla normativa vigente significa fare impresa più serenamente e con più efficienza, risparmiando tempo e denaro. L’irregolarità invece rende il lavoro meno fluido, rischioso anche in termini economici. Le Associazioni di categoria che rappresentiamo nei tavoli istituzionali hanno il ruolo di semplificare alle PMI l’accesso all’offerta formativa e all’adeguamento alle norme di sicurezza sul lavoro senza che ciò distolga energie e tempo a chi fa impresa.”

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