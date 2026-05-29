VILLA SANTA MARIA: MARSILIO VISITA L’ALBERGHIERO

Accolto dal Sindaco, Giuseppe Finamore, e dalla dirigente scolastica Marilena Montaquila, il Presidente della Regione Marco Marsilio ha fatto visita all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSSAR) “Giovanni Marchitelli”, storica realtà formativa considerata un punto di riferimento nazionale e internazionale nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità. La visita ha rappresentato un’importante occasione per ribadire l’impegno della Regione nel sostegno all’istruzione professionale e nella valorizzazione delle competenze legate alle tradizioni e alle vocazioni del territorio abruzzese.

Durante l’incontro con il corpo docente e gli studenti, il Presidente Marsilio ha sottolineato il ruolo strategico dell’Istituto Marchitelli nella formazione delle nuove generazioni di professionisti del settore alberghiero, veri ambasciatori del gusto e dell’accoglienza abruzzese nel mondo. “La presenza a Villa Santa Maria testimonia la costante attenzione di questa amministrazione verso le comunità locali e le loro straordinarie eccellenze – ha dichiarato il Presidente Marsilio –. L’Istituto Marchitelli rappresenta una fucina di talenti che contribuisce a portare il nome dell’Abruzzo nel mondo. Investire nella formazione dei giovani e nella valorizzazione dei borghi significa costruire basi solide per il futuro economico e turistico della nostra regione.”

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