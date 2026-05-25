I SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI PESCARA

A Carpineto della Nora dove ha votato il 72,96% degli aventi diritto è stato eletto sindaco Francesco Colarossi con la lista Carpineto per Tutti riportando il 60,26% dei voti. Donatella Rosini, con la lista Progetto Comune ha ottenuto il 39,74% delle preferenze. A Civitaquana c’era un unico candidato Samuele Di Profio eletto con la lista Civitaquana Cresce. Ad Elice è stato eletto sindaco Gianfranco De Massis che con la lista Capacità e Onestà ha riportato il 76,04% dei voti, lo sfidante Giovanni Ciavattella, con la lista Fiducia è Futuro per Elice, si è fermato al 23,96%. A Torre de Passeri eletto l’unico candidato a sindaco, Giovanni Mancini con la lista Solo per Torre.

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