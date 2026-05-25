SINDACI ELETTI IN PROVINCIA DI TERAMO

In questa tornata elettorale si è votato in 4 comuni della Provincia di Teramo. In uno di questi, Castel Castagna, c’è stato un unico candidato a Sindaco, Rosanna De Antoniis che è stata eletta con la lista Insieme per Castel Castagna. Tre i candidati a sindaco per il comune di Castelli che ha eletto sindaco Paolo Tancredi che ha riportato il 46,30% dei voti con la lista Insieme per Castelli. Due gli sfidanti che non ce l’hanno fatta: Giovanni Schiappa che con la lista Per Castelli Arte e Territorio ha avuto il 30,91% dei consensi e Maria Ludovica Di Simone che con la lista Castelli Futura si è fermata al 22,79% dei voti.

Erano tre i candidati per Isola del Gran Sasso dove ha vinto Giancarlo Di Marco che con la lista Radici e Futuro ha ottenuto il 40,65% dei consensi. Massimo Di Giancamillo con la lista Radici e Futuro ha avuto il 30,24% e Antonio Trivellizzi che con la lista In Comune progetto per Isola si è fermato al 29,11%. Il nuovo sindaco per Montorio al Vomano è Fabio Altitonante che con la lista Montorio C’è ha avuto il 76,62% dei voti battendo Alessia Nori che con la lista Visione Comune ha avuto il 23,38 dei consensi.

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