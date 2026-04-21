MALTEMPO: OLTRE 115 MILIONI IL FABBISOGNO DELLA PROVINCIA DI CHIETI
Consiglio provinciale straordinario
Dissesto idrogeologico verificatosi per il maltempo di inizio aprile.
Il fabbisogno della Provincia di Chieti dovuto al dissesto idrogeologico verificatosi a seguito del maltempo di inizio aprile ammonta a oltre 115 milioni di euro. È quanto emerso durante il consiglio provinciale straordinario convocato dal Presidente Francesco Menna sullo stato di emergenza del comprensorio svoltosi questa mattina a Castiglione Messer Marino. La dirigente del settore viabilità della Provincia, Paola Campitelli, ha illustrato la situazione: “Il 90% dei 1.619 km di rete stradale è stato interessato da eventi di dissesto. Le frane sono state 306, gli interventi di somma urgenza 33, con una spesa di 1.012.110 euro. Il fabbisogno complessivo è di 115.085.554 euro”. Nel dettaglio occorrono: 10,2 milioni per la Via Verde, 10,1 milioni per il distretto 1 (Ortonese), 15,6 milioni per il distretto 2 (area teatina), 4,4 milioni per il distretto 3 (basso Sangro), 10,3 milioni per il distretto 4 (alto Sangro), 21,8 milioni per il distretto 5 (basso Vastese) e 42,3 milioni per il distretto 6 (alto Vastese).
Il presidente Menna ha ascoltato gli interventi dei numerosi amministratori locali presenti – tra i quali figurava il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia – per poi chiedere ai consiglieri di “sollecitare il governo, ognuno tramite il proprio partito di riferimento”. Ha poi individuato “nel viadotto Sente e nella statalizzazione della SP 212” i problemi principali da affrontare: “Non ci aspettavamo che in tre giorni piovesse la stessa quantità idrica che generalmente cade in sei mesi, e a questo punto ritengo indifferibile un grande lavoro di canalizzazione delle acque per prevenire il dissesto, senza dover aspettare ogni volta i disastri”. Una volta esauriti gli interventi di quasi tutti i consiglieri provinciali, è stata approvata all’unanimità una delibera che prevede tra l’altro: di attestare lo stato di emergenza della Provincia di Chieti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Abruzzo a partire dal 31 marzo e giorni seguenti, in ragione dei numerosi casi di gravi e rovinosi danni registrati principalmente sul patrimonio viario della Provincia di Chieti; di attribuire a ciascun intervento un coefficiente di urgenza da 1 a 3, dove il 3 sta per massima urgenza, 2 per media, 1 per urgenza differibile; di prendere atto che con nota prot. n. 8466 del 02.04.2026 il Presidente della Provincia di Chieti, in virtù della virtuosa sinergia tra i territori e gli enti instauratasi al verificarsi della calamità in discussione, ha chiesto a tutti i Sindaci della Provincia di Chieti di effettuare un riscontro completo ed esaustivo dei danni causati dalle avverse condizioni climatiche dei giorni scorsi e di individuare i conseguenti interventi di ripristino, segnalando ogni situazione di criticità (frane, smottamenti, esondazioni) avvenuta nel territorio comunale di rispettiva competenza che ha interessato, o potrebbe interessare, strutture di competenza provinciale; di prendere atto, altresì, delle attività svolte dagli uffici provinciali impegnati in tutte le attività di messa in sicurezza, ripristino, monitoraggio e ricognizione dei danni, anche alla luce delle segnalazioni inviate dai Sindaci su richiesta del Presidente della Provincia; di stilare entro 30 giorni un elenco completo, da rendere pubblico, di tutte le segnalazioni.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA