RIFIUTI SPIAGGIATI PER MALTEMPO: RISOLUZIONE DI PEPE E CAVALLARI

Una risoluzione avente ad oggetto ‘Azioni urgenti a sostegno dei Comuni della costa abruzzese interessati dal cosiddetto spiaggiamento dei rifiuti a seguito delle ultime, avverse, condizioni meteo che hanno interessato l’intera regione’ è stata depositata dal consigliere regionale del Partito Democratico, Dino Pepe, unitamente al collega Giovanni Cavallari del gruppo “Abruzzo Insieme” si legge in una nota. “L’iniziativa arriva all’indomani delle intense ondate di maltempo che hanno colpito l’intero territorio abruzzese, causando l’accumulo straordinario di rifiuti lungo il litorale. Una situazione che sta mettendo a dura prova i Comuni costieri, chiamati a fronteggiare un’emergenza ambientale complessa e onerosa, sia sotto il profilo organizzativo che economico. In numerosi tratti della costa, infatti, si registrano ancora ingenti quantitativi di materiali trasportati dalle mareggiate, tra cui plastica, legname, detriti e rifiuti urbani, che insistono sulle aree demaniali marittime, con evidenti ripercussioni sul decoro, sulla sicurezza e sull’immagine turistica del territorio.“

Attraverso la risoluzione, i consiglieri chiedono alla Giunta Marsilio un intervento tempestivo e strutturato, articolato su tre direttrici fondamentali – spiegano – risorse economiche dedicate, prevedendo lo stanziamento di fondi straordinari da destinare ai Comuni abruzzesi maggiormente colpiti dal fenomeno, al fine di sostenere i costi già affrontati e quelli necessari per completare le operazioni di pulizia; potenziamento degli interventi operativi, attivando ogni iniziativa utile per rafforzare le attività di rimozione e smaltimento dei cosiddetti rifiuti spiaggiati, garantendo supporto tecnico, logistico e amministrativo agli enti locali e accelerando i tempi di intervento e coordinamento istituzionale, convocando con urgenza un tavolo politico-istituzionale permanente che coinvolga Regione, Comuni, enti competenti e soggetti gestori, con l’obiettivo di monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e definire ulteriori azioni concrete e condivise”. “La gravità della situazione impone una risposta immediata e coordinata – dichiarano i consiglieri –. I Comuni non possono essere lasciati soli ad affrontare un’emergenza che richiede risorse straordinarie e un forte supporto regionale. È necessario intervenire ora per ripristinare le condizioni di normalità lungo la costa e tutelare uno dei principali motori economici dell’Abruzzo.” Particolare attenzione viene posta anche “alla necessità di garantire l’apertura della prossima stagione turistica in condizioni adeguate, evitando ripercussioni negative sull’intero comparto balneare e sull’indotto economico collegato. La pulizia e la piena fruibilità delle spiagge rappresentano un elemento imprescindibile per l’accoglienza turistica – proseguono –. Ritardi o interventi insufficienti rischiano di compromettere l’immagine della nostra regione e il lavoro di imprese e operatori del settore.” La risoluzione “si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alla tutela ambientale e alla gestione delle emergenze legate ai cambiamenti climatici, che sempre più frequentemente determinano eventi meteorologici estremi con conseguenze dirette sui territori costieri. Con questo atto, i firmatari intendono dunque sollecitare un impegno concreto e immediato da parte della Giunta regionale, affinché vengano attivate tutte le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza in corso e prevenire situazioni analoghe in futuro, anche attraverso strumenti di pianificazione e prevenzione più efficaci”.

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