LANCIANO. “RINASCE” IL PARCO DIOCLEZIANO

“Con grande soddisfazione, a Lanciano, abbiamo inaugurato il cantiere per riqualificare il parco Diocleziano. Finalmente, grazie alla Regione Abruzzo, riqualifichiamo una bellissima area nel cuore della città, che da anni è all’abbandono, aumentando anche la percezione della sicurezza cittadina. Questo per me è un obiettivo strategico poiché era doveroso restituire ai lancianesi e ai turisti uno spazio dove trascorrere piacevoli momenti di svago e condivisione. Mi auguro che l’amministrazione del sindaco Filippo Paolini saprà dimostrare di avere cura della manutenzione e gestione degli spazi”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato all’Urbanistica, Nicola Campitelli, nella conferenza stampa che si è svolta nel cantiere dove si stanno effettuando i lavori per ridare nuova vita al Parco, da tempo abbandonato. Presenti anche il sindaco Filippo Paolini, l’assessore comunale Paolo Bomba, consiglieri Dalila Di Loreto, Gianluca D’Intino, e la ditta che sta realizzando i lavori.

La riqualificazione dell’area prevede un impegno economico di circa 1 milione di euro con fondi del ministero intercettati dalla Regione. “Il progetto è inserito nell’ambito del programma Area2 “Costa dei Trabocchi” – precisa il Consigliere Campitelli – e prevede nuovi arredi urbani, aree attrezzate per lo sport e il tempo libero come parco giochi inclusivo e area fitness, l’installazione di un punto di noleggio bici, la realizzazione di un’area open library, di servizi igienici e un impianto di recupero per le acque pluviali e nuova illuminazione LED”.

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