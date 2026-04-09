MALTEMPO: STATO DI EMERGENZA, DAL GOVERNO 15 MILIONI PER L’ABRUZZO

La notizia è arrivata nel pomeriggio ed era attesa da tutte le regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi. Il Consiglio dei Ministri si è riunito per l’emergenza maltempo. È stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali cosi ripartito: 15 milioni di euro per la Regione Abruzzo, 5 milioni per la Regione Basilicata, 20 milioni per la Regione Molise e 10 milioni per la Regione Puglia.

” Per l’Abruzzo e’ stato previsto un primo stanziamento di 15 milioni di euro, destinato agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, oltre che al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Si tratta di un segnale chiaro di attenzione e vicinanza ai territori, per i quali ringrazio il Governo. La dichiarazione dello stato di emergenza si aggiunge, inoltre, a un’altra notizia importante per il territorio: la riapertura della tratta autostradale tra Vasto Sud e Termoli in carreggiata nord, dove la circolazione è ora garantita sia verso Pescara sia verso Bari, con una corsia per senso di marcia. Sono fatti che attestano la presenza dello Stato e il forte impegno del governo nel dare risposte rapide ai comuni e ai cittadini interessati dalla situazione emergenziale“. Cosi, il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

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