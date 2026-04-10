ROSETO: BELLACHIOMA TORNA NELLA LEGA

All’incontro con i giornalisti presenti il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco, l’onorevole Alberto Bagnai, il senatore Claudio Borghi, il commissario provinciale Andrea Scordella. “Rientro in quella che considero casa mia e da cui, di fatto, non sono mai andato via definitivamente“, ha dichiarato Bellachioma. “Devo ringraziare – ha proseguito – Matteo Salvini, il vice segretario Claudio Durigon, il senatore Paganella, il ministro Giorgetti, il coordinatore D’Incecco e Scordella.

Un ringraziamento particolare va all’onorevole Bagnai, con cui mi sono confrontato più volte e che ha saputo cogliere il mio desiderio di tornare. Come in tutte le famiglie, ci possono essere incomprensioni, ma fanno parte del percorso. Mi piace ripartire da quello che ho lasciato: un partito che aveva raggiunto risultati straordinari, con il 34% alle Europee, una forte rappresentanza istituzionale e un consenso diffuso sul territorio. Oggi – ha evidenziato – il quadro politico è diverso, sono emerse nuove realtà, ma resto convinto che la Lega abbia tutte le carte in regola per tornare protagonista. Considero la Lega una sorta di fenice, che sa sempre rinascere. È già successo altre volte. È un partito strutturato, radicato nel territorio e vicino alla gente. Il mio obiettivo è di poter dare un contributo alla luce dell’esperienza maturata in Parlamento e della conoscenza anche in ambito europeo. Spero di poter essere utile non solo a Roseto e Teramo, ma a tutta la regione. Ringrazio i rappresentanti della coalizione di centrodestra presenti. Mi auguro di ritrovarci presto uniti in vista delle prossime elezioni amministrative di Roseto. In politica servono impegno, passione, ideali e coerenza. Ho commesso errori, è vero, soprattutto per la poca esperienza. Esperienza che aiuta a capire dove migliorare e oggi mi sento più pronto di otto anni fa. Il momento politico è particolare, ma la Lega è un partito di governo, a livello nazionale e regionale, e sa dare contributi importanti. Ne è un esempio, ultimamente, la vicenda della scuola ‘Fedeli Romani’ di Roseto. Grazie all’interessamento del partito e al confronto con il ministro Valditara, è stato firmato un decreto da 21 milioni di euro che ha salvato i fondi del Pnrr per la nuova struttura. Questo dimostra che, al di là delle appartenenze politiche, si lavora per il bene delle comunità. Da parte mia ci sarà massimo impegno per continuare a rafforzare il partito e avvicinare le persone“.

“Otto anni fa – ha ricordato D’Incecco – proprio in questo periodo e proprio con Bellachioma è iniziato il mio percorso nella Lega. Oggi, a distanza di tempo, ci ritroviamo con ruoli diversi, ma con lo stesso obiettivo: far crescere sempre di più il partito. Il suo riavvicinamento non è avvenuto dall’oggi al domani. Negli ultimi mesi c’è stato un confronto costante e una presenza, anche se discreta. Oggi si concretizza la volontà di tornare a lavorare insieme su un progetto politico condiviso. La Lega deve essere un partito aperto, inclusivo, capace di coinvolgere e valorizzare le competenze. Solo lavorando, ripeto, tutti insieme possiamo rafforzare la nostra presenza sui territori e costruire una proposta credibile. Bellachioma rappresenterà un punto di riferimento anche all’interno della segreteria regionale, portando la sua esperienza e il suo contributo“. “Con Bellachioma – ha spiegato Bagnai – c’è sempre stata stima e collaborazione. Anche nei momenti di distanza non è mai venuto meno il confronto. Il suo ritorno è un fatto positivo per il partito, perché parliamo di una persona che conosce profondamente il territorio e che non ha mai smesso di lavorare per la propria comunità“. Il senatore Borghi ha ricordato l’esperienza condivisa in Parlamento: “Ho lavorato a stretto contatto con Bellachioma in anni complessi e importanti. È una persona competente e capace, che ha dimostrato grande capacità organizzativa e una forte adesione agli ideali del partito. Il suo contributo è stato fondamentale in passato e lo sarà anche in questa nuova fase. In politica servono esperienza e capacità, non basta avere i numeri. Il lavoro nei territori e nelle istituzioni richiede competenza e visione. Il ritorno di Bellachioma rafforza il partito proprio in questa direzione“. “Oggi – ha detto Scordella – è una giornata importante per la Lega in provincia di Teramo. Il rientro di Bellachioma rappresenta una spinta significativa per il lavoro sul territorio”. Sul futuro del partito a Roseto, D’Incecco e Scordella hanno spiegato che, nelle prossime settimane, verranno indicati un nuovo commissario cittadino e un direttivo attraverso una scelta condivisa con la base. “Tutti insieme – hanno sottolineato – costruiremo quella che sarà la struttura territoriale. E’ il primo obiettivo per arrivare alle amministrative del 2027 da protagonisti“

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