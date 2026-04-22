PEDALI E SAPORI SULLA COSTA DEI TRABOCCHI

Più che un evento, un vero e proprio ecosistema di ospitalità e sapori che torna a fiorire sulla Via Verde. La DMC Terre del Sangro Aventino annuncia ufficialmente le date della seconda edizione di “Pedali & Sapori”, l’iniziativa che eleva il cicloturismo a esperienza culturale completa, fondendo il movimento all’aria aperta con la degustazione delle eccellenze identitarie del territorio. Il progetto, che si basa su una fitta rete di collaborazione tra noleggiatori, produttori e strutture ricettive, si articolerà in due weekend lunghi primaverili: dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio 2026. Il cuore pulsante dell’itinerario sarà il tratto iconico compreso tra Ortona e Torino di Sangro, dove la bellezza del paesaggio costiero diventa il palcoscenico per un incontro diretto con i tesori enogastronomici locali. Forte del successo della passata edizione – che ha registrato oltre 2.800 degustazioni grazie al lavoro corale degli operatori – viene confermata la formula vincente “Assaggi in Sella”. Il connubio tra l’esperienza del viaggio lento e la qualità dei prodotti offerti dalla rete garantisce ai visitatori un’immersione totale nell’anima dei Trabocchi: non una semplice pedalata, ma un dialogo costante tra il ciclista e il produttore, mediato dal sapore unico di eccellenze dell’enogastronomia.

Le tappe gastronomiche saranno dislocate lungo il percorso e attive dalle 10:00 alle 17:00, con accesso libero e senza necessità di prenotazione. Il percorso 2026 propone una selezione di eccellenze che raccontano la storia dei borghi costieri:

La tradizionale nevola ortonese curata dalla Pro Loco Villa San Nicola di Ortona. I dolci celli pieni della Pasticceria Rosanna Iezzi. Lo spumante d’Abruzzo doc, una degustazione a cura del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo in uno dei luoghi iconici della Costa dei Trabocchi, il Trabocco Turchino. La gustosa pallotta cace e ove a cura della Bottega 94. La prelibata cozza ripiena a cura del Ristorante Mare Blu. L’iniziativa sarà realizzata grazie alla sinergia con gli operatori locali del noleggio che hanno aderito alla rete. I punti noleggio dove sarà possibile ritirare bici e carnet sono: Civitarese Viaggi, Green Road Bike, Officine Forti, SuperBike nel comune di Ortona; La Pergamena a San Vito Chietino; Bici Mania e Ixago a Fossacesia; Camping Sun Beach e Mare Blu a Torino di Sangro. Dopo i risultati straordinari della sperimentazione 2025, quest’anno puntiamo a consolidare il format come appuntamento fisso da programmare in diversi momenti dell’anno” afferma il Presidente della DMC Terre del Sangro Aventino, Filippo De Sanctis . “Lavorare in rete ci permette di offrire un’esperienza turistica completa,

sostenibile e profondamente legata alle nostre radici”.

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