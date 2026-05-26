CHIETI: LEGNINI “GRAZIE ALLA CITTA’ PER LA FIDUCIA”

“Andiamo al ballottaggio del 7 e 8 giugno forti di un largo consenso e di una grande unità. Voglio ringraziare innanzitutto le elettrici e gli elettori per la fiducia che hanno espresso nei miei confronti e alle liste che sostengono il nostro progetto”, così il candidato sindaco Giovanni Legnini commenta il risultato del primo turno delle elezioni amministrative e rilancia la mobilitazione in vista del voto del ballottaggio. “Sono grato anche alle candidate e ai candidati che in queste settimane non si sono mai risparmiati, per affermare una nuova idea di città e la forza del nostro programma di governo e, fra di loro, in particolare ai giovani e alle donne – prosegue Legnini – Un grazie va inoltre e a tutte le persone che ci hanno accompagnato con il loro impegno, il loro entusiasmo e il loro sostegno quotidiano in ogni tappa di questa campagna elettorale entusiasmante e intensa.”

“Questo risultato ci consegna una responsabilità ancora più grande: continuare a costruire, insieme ai cittadini, un progetto largo, credibile e concreto per il futuro di Chieti. Per questo da oggi si apre una nuova fase di mobilitazione, ascoltando e coinvolgendo tutte le energie disponibili a contribuire a un cambiamento vero.” continua Legnini “Mi rivolgo a tutti, cittadine e cittadine al di là delle appartenenze politiche e alle liste civiche, con cui intendiamo sviluppare un confronto programmatico serio e trasparente per lavorare insieme nell’interesse esclusivo della città. In questa fase della campagna che porterà al voto del 7 e 8 giugno, ci incontreremo ancora e utilizzeremo tutta l’energia che ci avete trasmesso, fiduciosi nella vittoria e pronti ad aprire una stagione nuova per la nostra città. Chieti può, davvero”.

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