AVEZZANO: DI PANGRAZIO VINCE AL PRIMO TURNO

Ad Avezzano non ci sarà nessun ballottaggio a giugno! Anche a scrutinio non ancora completato la vittoria di Gianni Di Pangrazio al primo turno si è concretizzata in serata. Per Di Pangrazio, nell’aggiornamento delle 24,00 (23 sezioni su 48), la percentuale dei voti era intorno al 61,00% dei consensi. Consistente la distanza dagli altri candidati. Alessio Cesareo, segue con una percentuale del 20,34 % . Più distaccati Roberto Verdecchia, 10,27 per cento, Loreta Ruscio, 6,22 per cento, Gianluca Ranieri, 2,17 per cento.

“Le persone premiano la gentilezza, l’umiltà, la competenza e soprattutto le persone che sanno stare in mezzo alla gente. E poi risolvere i problemi, noi siamo stati abituati a risolvere i problemi. Sono molto emozionato perchè superare il 60% non me lo aspettavo” questa la dichiarazione “a caldo” fatta dal riconfermato sindaco ai cronisti. Di Pangrazio si è candidato a capo di una coalizione formata da dieci liste di cui sette civiche – “Scelta libera”, “AZ” “Aree interne”, “Io sto con Avezzano”, “Io amo Avezzano”, “Civica per Avezzano”, “Avezzano al Centro”, e tre politiche, Lega, Udc e Azione politica.

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