PESCARA: NUOVI DANNI PER LA PINETA DOPO LE PIOGGE

Le precipitazioni registrate tra ieri e oggi hanno ulteriormente aggravato lo stato di saturazione del terreno, all’interno della Pineta dannunziana. Sono caduti due alberi, mentre altri erano già caduti in occasione degli eventi meteorologici avversi di fine marzo/inizio aprile. La rilevazione è avvenuta nell’ambito del monitoraggio che il Comune porta avanti all’interno dell’area verde. Per mettere in sicurezza la Pineta si rende quindi necessaria la proroga della chiusura al pubblico. L’annuncio arriva dall’assessore Gianni Santilli. “La decisione, presa in accordo con i tecnici comunali, si è resa indispensabile a seguito del perdurare del maltempo“, spiega il vicesindaco. “Dopo le abbondanti piogge di inizio mese e la conseguente esondazione controllata del fiume, che avevano già portato a una prima interdizione delle aree verdi e della Pineta a causa della caduta di alberi, nelle ultime ore è stata rilevata la caduta di ulteriori alberi, sempre all’interno della Pineta. Il terreno eccessivamente bagnato ha reso instabili gli apparati radicali, aumentando il rischio di crolli improvvisi anche in assenza di forte vento. Bisogna attendere pertanto che si asciughi in terreno e che si mettano in sicurezza i percorsi aperti al pubblico. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta“, dichiara sempre l’assessore.

“Siamo consapevoli del disagio che la chiusura di un polmone verde così importante può arrecare, ma i recenti fatti confermano che il rischio è ancora concreto. Le verifiche tecniche devono proseguire per garantire che i percorsi e le aree accessibili siano pienamente sicuri prima della riapertura. Da parte nostra è un atto di responsabilità, necessario a tutelare l’incolumità di chiunque frequenti il parco“. L’attività del Comune è ora finalizzata a completare il censimento delle alberature instabili e a rimuovere gli alberi caduti nelle ultime ore, valutando la tenuta del suolo.



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