PROVINCIA DI PESCARA: 200 MILA EURO PER LE STRADE

Il Presidente della Provincia di Pescara, Giorgio De Luca, esprime il più sentito ringraziamento al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, al Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e all’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis per il contributo straordinario di 200 mila euro assegnato alla Provincia di Pescara con la delibera regionale n. 256, finalizzato al completamento degli interventi già in corso sulle arterie provinciali interessate dal passaggio del Giro d’Italia 2026. In data odierna, a seguito del decreto della Giunta provinciale e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, sono state completate le procedure amministrative necessarie per consentire agli uffici tecnici di proseguire e completare le attività già avviate con precedenti fondi provinciali. Gli interventi sono finalizzati a garantire la sicurezza del manto stradale e della circolazione in vista del transito della carovana rosa.

“Si tratta di un risultato importante – dichiara il Presidente Giorgio De Luca – ottenuto grazie alla sinergia istituzionale con la Regione Abruzzo. Ringrazio il Presidente Marsilio, il Presidente Sospiri e l’assessore D’Annuntiis per l’attenzione concreta dimostrata verso il nostro territorio e per aver sostenuto con risorse immediate interventi indispensabili per accogliere nel migliore dei modi uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo”.

Gli interventi interesseranno in particolare la SP 64 Colle Botte – Roccamorice – Fonte Tettone e la viabilità della Maiella, strategiche per il passaggio della settima tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo al Blockhaus. Le operazioni di sgombero neve lungo la SP 64 si sono concluse nella giornata di martedì scorso, dopo settimane di lavoro particolarmente impegnative a causa della presenza, nei tratti in quota, di accumuli superiori ai due metri. Per liberare completamente la carreggiata è stato necessario l’utilizzo della turbina spazzaneve, impegnata per diversi giorni nelle attività di apertura dell’arteria. Solo dopo la rimozione della neve e il miglioramento delle condizioni climatiche è stato possibile verificare i danni presenti sull’asfalto e programmare gli interventi definitivi di ripristino e messa in sicurezza. Nella giornata odierna sono inoltre in corso le attività di sfalcio dell’erba e pulizia delle banchine stradali lungo il percorso interessato dal passaggio della corsa rosa. Il contributo regionale di 200 mila euro consentirà dunque di completare i lavori già in essere e accelerare tutte le attività necessarie per garantire il pieno ripristino della viabilità provinciale prima del passaggio del Giro d’Italia. “La Provincia di Pescara – conclude De Luca – sarà pronta ad accogliere il Giro d’Italia con infrastrutture adeguate e un territorio valorizzato. Il passaggio della corsa rosa rappresenta una straordinaria occasione di promozione turistica, economica e paesaggistica per l’intera area della Maiella e per tutti i comuni coinvolti”.

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